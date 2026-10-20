Preocupación por salud de Laura Bozzo: la presentadora permanece en UCI tras cirugía de emergencia

La reconocida presentadora de televisión peruana Laura Bozzo, de 75 años de edad, se encuentra internada en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de la Ciudad de México, luego de haber sido sometida a una delicada intervención quirúrgica de urgencia. La noticia sobre la hospitalización de la famosa conductora ha generado una gran conmoción en el mundo del entretenimiento hispanoamericano, donde familiares, allegados y seguidores se mantienen atentos a los reportes de su evolución médica.



¿Qué le pasó a Laura Bozzo y cuál es su estado de salud actual?

El ingreso hospitalario de urgencia de Laura Bozzo ocurrió tras presentar un severo dolor abdominal. Luego de unos estudios correspondientes, los especialistas le diagnosticaron una úlcera gástrica perforada, un padecimiento grave que derivó en un cuadro de sepsis y obligó al equipo médico a llevarla de inmediato al quirófano. De acuerdo con las declaraciones brindadas por su asistente y vocero, Aharon Guerrero la condición médica de la presentadora ha sido reportada como "grave pero estable".

Asimismo, el vocero desmintió categóricamente los rumores sin fundamento que circularon en redes sociales sobre un presunto fallecimiento de la conductora. Como parte del protocolo de manejo en la unidad de cuidados intensivos, el equipo médico del Hospital General de la Ciudad de México comenzó a reducir paulatinamente sus niveles de sedación con el propósito de evaluar sus respuestas físicas y neurológicas. Antes de este procedimiento, la presentadora permanecía inconsciente debido a la gravedad de la intervención y a las complicaciones posteriores.



¿Qué cirugía le hicieron y qué complicaciones médicas enfrenta?

La intervención quirúrgica a la que fue sometida Laura Bozzo de emergencia consistió en el tratamiento y corrección de la úlcera gástrica perforada, no se trató de un procedimiento menor, dada la severidad del diagnóstico y el posterior desarrollo de sepsis en su organismo. Adicionalmente, reportes de medios locales indicaron que, días antes de llegar al hospital, la presentadora ya había sido intervenida en Acapulco por otra complicación de carácter gástrico.

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El cuadro clínico tras la cirugía se vio agravado por el surgimiento de múltiples padecimientos secundarios. Según lo detallado por su vocero Aharonn Guerrero, la comunicadora presenta complicaciones respiratorias y orgánicas significativas como neumonía, un colapso en su pulmón izquierdo y lesiones en las paredes bronquiales, quistes los riñones y en el hígado. De la misma forma, se informó sobre un presunto crecimiento del corazón, así como reportes de hipertensión pulmonar.



Por su parte, Alejandra de la Fuente, hija de la presentadora de televisión, también dio a conocer detalles de la salud de su madre en entrevista con el periodista Javier Ceriani. "Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando y sigue evolucionando favorablemente", aseguró.



La hija de Laura Bozzo también indicó que junto a su hermana están haciendo todo lo posible para estar siempre acompañándola en el hospital. "Mi hermana y yo hemos estado ahí, nos estamos turnando porque, lamentablemente, aquí no me dejan dormir con ella, como sí podía hacerlo en Acapulco. Así que me quedo a su lado hasta que nos piden retirarnos”, concluyó.



¿Quién es Laura Bozzo?

Laura Bozzo es una célebre conductora y presentadora de televisión nacida en Perú, quien a sus 75 años cuenta con una extensa trayectoria en la industria audiovisual de América Latina y Estados Unidos. Su figura alcanzó proyección internacional masiva gracias a su programa de entrevistas en español titulado 'Laura', transmitido a través de la cadena estadounidense Univisión. Sin embargo, el antecedente fundamental de su carrera se remonta a la década de 1990 y principios de los años 2000 con el emblemático programa 'Laura en América'.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co