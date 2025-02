Primer concierto de Shakira en Barranquilla, en 1996, terminó en tragedia por estampida

Los barranquilleros están emocionados ante el regreso de Shakira a su ciudad natal, la cual se debe a la presentación de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour los días 20 y 21 de febrero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Esta no es la primera vez que la cantante se presenta en su ciudad, por lo que muchos recuerdan la tragedia que marcó su primera presentación en 1996.

¿Qué pasó en el concierto de Shakira en Barranquilla en 1996?

Shakira tan solo tenía 19 años y empezaba a ser reconocida a nivel internacional por su música. En ese entonces la barranquillera sonaba en la radio nacional e internacional con los temas de su álbum 'Pies Descalzos', empezando a ser una estrella mundial.

Ante el éxito que empezaba a tener su música en países diferentes a Colombia y de habla hispana, la cantante decidió realizar una gira de conciertos que pasó por Ecuador, Venezuela, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, México, Brasil y Argentina. El 16 agosto de 1996 fue el turno de la ciudad de Barranquilla de recibir a la estrella local.

El espectáculo sucedió en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, donde ese día también actuó la banda argentina Vilma Palma e Vampiros. La boletería del evento se agotó rápidamente y en el momento de ingreso al concierto, la multitud que quería ingresar a ver a Shakira, muchos de ellos sin boleta, causó una estampida de fanáticos que terminó en tragedia.

Según reportes de los medios que cubrieron el evento, el ingreso al estadio se llevó a cabo con toda tranquilidad en las primeras horas. El problema empezó cuando adentro ya estaban los asistentes con boletas, iniciaba el show de la colombiana y afuera quedaban cientos de personas que querían colarse al concierto.

Dentro de las instalaciones, el concierto de Shakira transcurría con toda tranquilidad; la cantante interpretó temas como '¿Dónde estás corazón?', 'Estoy aquí' y 'Pies Descalzos, sueños blancos'. Pero en las afueras del estadio Romelio Martínez una turba de personas intentaba ingresar a la fuerza, logrando derribar las vallas de seguridad y causando una peligrosa estampida.

Como resultado de esta peligrosa situación, tres personas fallecieron y se estima que hasta 120 pudieron resultar heridos. Las víctimas mortales fueron Yilena y Michel, una estudiante de undécimo grado y una joven de 15 años que asistieron al concierto sin el permiso de sus madres y Wilson, un trabajador de la empresa organizadora del evento.

Recomendaciones para los conciertos de Shakira en Barranquilla

Para evitar tragedias como la de 1996, las medidas de seguridad en los conciertos se han fortalecido mucho más. Empezando por cuidar que no haya exceso de personas y, por supuesto, que no ingresen quienes no tengan entradas.

Los asistentes pueden llegar al estadio Metropolitano en transporte público, ubicar la entrada de su ingreso, evitar el ingreso de armas y objetos cortopunzantes, así como el exceso de bebidas alcohólicas.