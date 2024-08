Shakira regresó al estudio y un detalle emociona a sus seguidores: ¿quién es este hombre?

Shakira emocionó una vez más a sus seguidores al desvelar que regresó a los estudios de grabación con un viejo conocido. La barranquillera genera gran expectativa con lo que está preparando para su siguiente etapa musical, luego de su álbum Las mujeres ya no lloran.

A pesar de que la publicación de la colombiana tenía como objetivo causar emoción sobre una posible nueva canción para su repertorio, lo que impactó a los internautas fue la figura de un hombre en el reflejo del vidrio. Para muchos el hombre es un famoso que hizo parte de la historia amorosa de Shakira.

¿Quién está acompañando a Shakira en el estudio?

"En el estudio con una de mis personas favoritas en el negocio AC", escribió Shakira en la descripción de su publicación. AC son las iniciales de Alexander Castillo, un famoso productor musical que ha trabajado varias veces con la colombiana y otros artistas como Maluma, Anuel AA, Nicky Jam, Justin Bieber, Ricky Martin, Kesha, Nicky Minaj, Selena Gomez, Becky G o Pitbull.

Sin embargo, lo que atrapó a muchos internautas y abrió las puertas a diferentes teorías fue la figura de un hombre que se ve en el reflejo del vidrio del estudio. Sorprendentemente, la mayor cantidad de comentarios identifica a ese hombre como Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira.

¿Antonio de la Rúa y Shakira se vieron en Miami?

Antonio de la Rúa y Shakira conformaron a inicios de los 2000 una de las parejas más reconocidas en la farándula internacional. Aunque su relación terminó con varios problemas legales, se ha conocido que tras la separación de la colombiana de Piqué, estos dos han tenido nuevos acercamientos.

No se ha confirmado nada al respecto y Antonio de la Rúa no publica mucho sobre su día a día en las redes sociales para poder establecer que estaban juntos en ese momento. No obstante, una cena misteriosa que Shakira tuvo con un hombre en los últimos días en Miami se suma a esta foto que causa revuelo.

