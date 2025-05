En medio de lágrimas, un nuevo participante de Yo Me Llamo abandonó la competencia

Un nuevo capítulo de eliminación en Yo Me Llamo dejó a varios participantes con lágrimas en los ojos. Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz tuvieron que tomar una difícil decisión que dejó por fuera de la competencia a uno de los imitadores favoritos de la temporada, luego de un difícil duelo con otro cantante.

En el capítulo 97 del concurso los imitadores de Dean Martin, Raphael, Gloria Estefan, Ángela Aguilar y Bob Marley se enfrentaron en el escenario y pusieron en alto la vara a los jurados, quienes debían dejar a dos en riesgo. Los primeros en pasar al escenario sorprendieron a la mesa de jurados, luego de unas presentaciones con dificultades y críticas, demostraron que estaban comprometidos con el juego y que quieren convertirse en el doble perfecto.

Raphael, Gloria Estefan y Bob Marley recibieron críticas muy positivas por parte de Grisales, Escola y Rey, lo que puso en aprietos a los expertos, pensando que la decisión de eliminación sería todo un reto. Sin embargo, Yo Me Llamo Dean Martin y Ángela Aguilar cometieron algunos pequeños errores que los llevaron al paredón, haciéndolos enfrentarse por una segunda oportunidad para seguir en el juego.

¿Quién fue el eliminado de la noche en Yo Me Llamo?

El riesgo de que Yo Me Llamo Ángela Aguilar saliera de la competencia causó fuertes emociones entre los otros participantes que se salvaron, especialmente en el imitador de Bob Marley, con quien la cantante inició una relación amorosa dentro de la competencia. El imitador de Bob Marley le enviaba sus mejores deseos, pero su preocupación era evidente cuando las lágrimas empezaron a salir de sus ojos.

Luego del enfrentamiento entre los dos imitadores en riesgo, los jurados tomaron su decisión. Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz llamaron a Búfalo, quien recientemente regresó con una sorpresa al programa tras varios días de ausencia, para informar quién era el participante eliminado. Finalmente, Búfalo le pidió a Yo Me Llamo Dean Martin que abandonara la competencia, toda una sorpresa para los televidentes que lo habían posicionado como uno de los participantes más fuertes y favoritos dentro del programa.

"Para mí es un placer estar interpretando a este personaje en este programa tan hermoso que me recibió tan bien, porque lo que quería era mostrarle a la gente que la música de antes es exquisita y hay que hacer lo posible para que vuelva y esa es mi misión como cantante, como interprete y como imitador de Dean Martin, hacer que esta música vuelva al mundo porque es algo que no se puede perder. Gracias a Colombia que también me recibió con mucho cariño hace varios años, estoy enamorado de Colombia", expresó el participante eliminado con la voz entrecortada.

No había sido una buena semana para el imitador del cómico y cantante estadounidense, quien en días pasados recibió un llamado de atención por parte de César Escola, quien le dijo que actuaba como un niño cuando recibía las críticas. Además, en su última presentación, que lo dejó en riesgo, causó una muy mala impresión al salir molesto del escenario por las críticas de los jurados y culpar al maestro de la escuela de Yo Me Llamo por darle indicaciones equivocadas. En esta ocasión, los jurados le indicaron que nadie en la escuela va a querer perjudicarlo y que tampoco debía culpar a los demás por sus errores.

Por otro lado, entre lágrimas, el imitador de Bob Marley recibía en el camerino a su pareja, la imitadora de Ángela Aguilar, quien también se quebró en llanto por quedar a punto de salir de la competencia. Celebraron juntos su ingreso de nuevo y despidieron con aplausos al imitador de Dean Martin.

