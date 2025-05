Taylor Swift recupera todo su catálogo musical luego de años de disputa legal con Scooter Braun

Taylor Swift anunció este viernes que recuperó el control de su todo catálogo musical casi seis años después de que este hubiese sido vendido al productor Scooter Braun. "Estoy tratando de juntar mis pensamientos sobre algo que debería ser emocionante, pero ahora mismo mi mente es solo una mezcla de recuerdos y gratitud. No puedo creer que haya llegado el día en que puedo decir que, gracias a ustedes, este es el primer momento en el que puedo decir que toda la música que he hecho en mi vida me pertenece", escribió la cantante estadounidense en una carta dirigida a sus seguidores publicada en su página web.

En la misiva, Swift explicó que toda la música que ha hecho en más de 20 años de carrera ahora le pertenecen. "Y toda mi música incluye: todas las canciones escritas, todos los álbumes compuestos, los videos y las fotografías, las versiones del tour, las portadas de los álbumes, la merch, las letras, la magia, la locura. Todo el trabajo de mi vida. Mi historia", escribió.

Noticia en desarrollo.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL