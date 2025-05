Halit Ergenç, actor de telenovelas turcas, fue condenado a prisión: "Solicito mi absolución"

El actor turco Halit Ergenç, conocido por producciones televisivas como "1001 noches", "El sultán" y "Mi patria eres tú", fue condenado a prisión. El intérprete ha ganado popularidad en la televisión latina por la emisión de sus telenovelas en diferentes canales de países como Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Ergenç recibió su condena por un caso ocurrido en 2013, cuando participó deuna manifestación masiva en Estambul, Turquía, para detener el corte de árboles en el Parque Taksim Gezi para construir un centro comercial. “Mi declaración fue sincera. No mentí. Solicito mi absolución porque no se demostraron los elementos del delito”, dijo el actor ante la corte. Por ahora, el intérprete no irá a prisión, ya que puede apelar la condena.

Según recoge la revista People en Español, el actor fue condenado a un año y 10 meses de cárcel por el delito de falso testimonio. Cuando le preguntaron al famoso si alguien lo había obligado a participar de la manifestación aseguró que fue por “voluntad propia”. La justicia de Turquía dijo que la agencia de prensa ID İletişim fue la que impulsó a Ergenç y a otros a hacer parte de la protesta.

Para acusar al actor se presentaron registros de llamadas, mensajes de texto y fotografías que demostrarían contactos entre él y el activista Memet Ali Alabora, señalado como uno de los líderes de las manifestaciones del Parque de Gezi, que inició un movimiento opositor al régimen turco. El tribunal dijo, que, con esas pruebas, se llegaba a la conclusión de que Ergenç había incurrido en perjurio. El actor Riza Kocaoglu también fue condenado bajo el mismo delito.



El contexto de la condena del actor en Turquía

El caso de protestas en el Parque Gezi tomaron relevancia porque, aunque comenzaron como una manifestación por la justicia ambiental, se transformó en un movimiento nacional que durante tres meses se levantó contra el régimen autoritario del entonces primer ministro, hoy presidente, Recep Tayyip Erdogan. El movimiento, según recoge France24, reunió a activistas ecologistas, estudiantes, asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres, entre otro. Erdogan se ha referido como "golpista" sobre el movimiento, razón por la cual, la justicia de ese país sigue insistiendo en condenas relacionadas con esos hechos, como la del actor.

El pasado 1 de mayo, más de 400 personas que participaron en las celebraciones de ese día fueron arrestadas en Estambul, donde las autoridades desplegaron más de 50.000 policías para impedir cualquier manifestación en la emblemática plaza Taksim. "El número de detenciones que nos han comunicado supera las 400", escribió en X una rama de Estambul del grupo de abogados CHD. Hubo varias decenas de arrestos en los barrios de Besiktas y Mecidiyekoy, en la orilla europea de la ciudad, donde la policía bloqueaba las vías de acceso a la plaza Taksim.

Con raras excepciones, las concentraciones están prohibidas en esta amplia zona --escenario en el pasado de grandes luchas por la democracia-- desde que las manifestaciones iniciadas en el cercano parque Gezi sacudieran al gobierno en 2013. Como en años anteriores, la policía había cerrado el acceso a la plaza hace ya varios días. Amnistía Internacional criticó el miércoles estas restricciones y pidió a las autoridades que las suprimiera.

Las autoridades autorizaron las concentraciones en dos barrios de la orilla asiática de Estambul, convocadas por los sindicatos. Unas 65.000 personas participaron en ellas, según las autoridades. "Taksim tiene que ser arrebatada a ese régimen opresivo", dijo en una de esas manifestaciones Özgür Özel, líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), primera fuerza de la oposición. A finales de marzo, tuvieron lugar en Estambul una serie de protestas multitudinarias, de un calado inédito desde 2013, tras la detención del alcalde de la ciudad, Ekrem Imamoglu, principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan.

