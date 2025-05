Dos conciertos de Shakira en Estados Unidos fueron cancelados: esto es lo que se sabe

Con ganas de ver a Shakira se han quedado los miles de fanáticos que planeaban verla en el Fenway Park de Boston y el Nationals Park de Washington, en medio de su paso por Estados Unidos con su gira de conciertos Las Mujeres Ya No Lloran. Ambos conciertos han sido cancelados en las últimas horas, luego de que algunas circunstancias ajenas a la artista se presentaran.

La gira de Shakira se ha consolidado como una de las más exitosas del año 2025, luego de agotar boletería en estadios de varios países de Latinoamérica y ahora en Estados Unidos y Canadá. A pesar de su gran acogida por parte de los fans de la estrella mundial, en algunos países y ciudades los conciertos han tenido que ser cancelados y reprogramados por complicaciones con la infraestructura.

¿Por qué cancelaron conciertos de Shakira en Estados Unidos?

El jueves 29 de mayo la barranquillera tenía planeado llegar a Boston con su espectáculo, pero horas antes de que el evento iniciara en el Fenway Park se comunicó que el concierto quedaba cancelado. El anuncio fue dado por el mismo estadio, señalando que el evento no se llevaría a cabo "debido a circunstancias imprevistas" de las que no se dieron mayores detalles.

De la misma forma, comunicaron que también quedaba cancelado el concierto de otro artista que se llevaría a cabo el viernes 30 de mayo. "Las presentaciones de Shakira y [de] Jason Aldean y Brooks & Dunn, programadas originalmente para el 29 y 30 de mayo, respectivamente, en Fenway Park, han sido canceladas", informaron desde las redes sociales del estadio y añadieron para los afectados que "se realizarán reembolsos en el punto de compra".

Según medios locales, el estadio fue clausurado por los Servicios de Inspección de Boston luego de un problema con el escenario durante un ensayo, pero no se han conocido más detalles. Para su concierto en Boston, Shakira había anunciado que la acompañarían sobre el escenario will.i.am y Wyclef Jean, algo que dejó más tristes a los fanáticos que tenían planeado asistir al evento.

Pero eso no fue todo, este viernes 30 de mayo Shakira ha comunicado con gran pesar que también se cancela su concierto en Washington, programado para el sábado 31. En este caso sí se explicó que el motivo corresponde a que la producción no puede trasladarse a tiempo a la capital estadounidense desde Boston, debido a las complicaciones presentadas en esa ciudad.

"Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington, D.C. Espero poder regresar a Washington D.C. tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional", expresó Shakira en un comunicado revelado por la agencia EFE.

Por ahora, los fanáticos de Shakira en Boston y Washington están a la espera de que la artista colombiana anuncie nuevas fechas para estos conciertos que quedarán en deuda. Esto recuerda a los fanáticos de la colombiana en Perú y Chile que a finales de este año la barranquillera también tiene reprogramados los conciertos que no pudo realizar en su momento en ambos países.

Así las cosas, las fechas pendientes de Shakira con su gira Las Mujeres Ya No Lloran por Estados Unidos son:



4 de junio – Orlando, FL – Camping World Stadium

6 de junio – Miami, FL – Hard Rock Stadium

7 de junio - Hard Rock Stadium - Miami Gardens, Florida

11 de junio – Arlington, TX – Globe Life Field

13 de junio – San Antonio, TX – Alamodome

15 de junio – Houston, TX – Toyota Center

20 de junio – Inglewood, CA – SoFi Stadium

22 de junio – Phoenix, AZ – Footprint Center

26 de junio – San Diego, CA – Snapdragon Stadium

28 de junio – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

30 de junio – San Francisco, CA – Oracle Park

