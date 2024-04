Shakira revela detalles desconocidos de su canción Puntería: "Nadie me puede molestar"

A través de su canal de YouTube, Shakira publicó las imágenes del detrás de cámara del videoclip de Puntería, la nueva canción de su álbum Las mujeres ya no lloran. En la grabación la colombiana, la rapera Cardi B y el actor Lucien Laviscount, revelan sus impresiones sobre el tema.



"Hoy estoy muy emocionada porque vamos a estar filmando el video de Puntería, les voy a mostrar todos los detalles", revela Shakira al inicio del video y procede a mostrar el momento de grabación de la primera toma. "Estoy en una burbuja, ahí nadie me puede molestar".

Shakira revela el significado de Puntería

"Esta mujer, loba, salvaje que soy yo, se encuentra con este centauro que llama su atención, lo caza con su arco y su flecha con punta de diamante", detalla la barranquillera sobre lo que se ve en el famoso videoclip que le ha dado la vuelta al mundo.

Shakira agrega que tras 'cazar' a ese hombre que ha llamado su atención, "el arrepentimiento que me produce haberle causado estas heridas me hace atenderlo. ¿Quién es el centauro? Nada más y nada menos que Lucien Laviscount, ahí está".

La cantante se muestra muy emocionada por tener al famoso actor en su videoclip, con quien se ha rumorado que sostiene una relación amorosa. Por su parte, Laviscount también expresa su emoción por trabajar con la colombiana: "Esto es probablemente la cosa más emocionante que he hecho en mi vida, asì que gracias Shakira por tenerme aquí".

En el video se ve, desde la parte de atrás de las cámaras y sin la edición final, la manera en la que Shakira trabaja con el equipo para lograr las mejores tomas, pero también cómo se divierten en el proceso. Los productores revelan que la colombiana está detrás de cada detalle, desde su cabello hasta la entrada de la luz.

Cardi B reacciona a trabajar junto a Shakira

En el detrás de cámara tambièn se ve el momento en que Cardi B llega al estudio en el que se grabó el videoclip, ubicado en Miami. "Estoy tan emocionada, no me importaba si ella quería que hiciera 'miau', lo iba a hacer. No podía esperar, en serio es increíble", señaló la rapera estadounidense.