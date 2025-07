Los Diablitos darán concierto en el Movistar Arena con homenaje a Omar Geles

El vallenato sigue rindiéndole homenaje a Omar Geles, el famoso compositor y cantante que falleció el pasado 21 de mayo de 2024, y qué mejor manera de recordarlo en Bogotá que con un concierto de la agrupación Los Diablitos, de la cual el músico hizo parte desde su creación en 1985 y durante seis años. Es por eso que el grupo vallenato ha anunciado un concierto en el Movistar Arena para recordar su legado y también para seguir sorprendiendo a su público capitalino con sus nuevas propuestas.

Bajo el título “Los Diablitos 40 años – Homenaje a Omar Geles”, el Movistar Arena se vestirá de acordeón, nostalgia y orgullo el próximo 27 de septiembre, en un evento que promete ser histórico para el vallenato. Organizado por Breakfast Live, el evento también reunirá a una constelación de artistas que representan lo mejor del vallenato tradicional, romántico y contemporáneo.



¿Qué artistas rendirán homenaje a Omar Geles junto a Los Diablitos?

La tarima del Movistar Arena recibirá a Los Diablitos, la agrupación que Omar Geles fundó en 1985 y que con canciones como 'Los caminos de la vida', 'No voy a llorar', 'Busca un confidente' y 'Hoja en blanco' definió la era dorada del vallenato romántico. Esta vez, sin su creador, pero con su espíritu vivo en cada acorde.

Junto a ellos estará un cartel de lujo:



El Binomio de Oro de América, ícono del vallenato que traerá himnos como 'Olvídala', 'No te vayas' y 'Solo para ti'.

Ana del Castillo, actual referente del género, con su energía arrolladora y éxitos como 'La cachera' y 'El que la hace la paga'.

Daniel Calderón y Los Gigantes, representantes del vallenato moderno, conocidos por temas como 'Amantes' y 'Borracho beso'.

Iván Zuleta, acordeonero legendario, colaborador cercano de Diomedes Díaz y actual Rey del Festival Vallenato.

Daniel Geles, hijo de Omar, quien tomará el escenario en un acto profundamente personal y emotivo.

La Gente de Omar Geles, músicos y amigos de toda la vida, que acompañaron al maestro en su carrera y compartirán con el público ese legado íntimo e irrepetible.

Cada artista interpretará canciones emblemáticas de Omar Geles, compartirá recuerdos y ofrecerá su propia versión del respeto y la admiración por quien, con su pluma, dio voz a millones de corazones.

El homenaje llega a la capital tras el éxito del tributo realizado en Valledupar durante el Festival Vallenato 2024. Bogotá, una ciudad que históricamente ha acogido con fervor el vallenato y que lo vio por última vez en el concierto de Silvestre Dangond en El Campín, se convierte ahora en el escenario perfecto para una celebración nacional que honra tanto la trayectoria de Los Diablitos como la eternidad de Geles.

“Este no será un concierto más, ni una parranda cualquiera”, señala el comunicado oficial, “será un tributo profundo, sentido y poderoso”. El espectáculo contará con un despliegue técnico de alto nivel, pensado para resaltar no solo la música, sino también la dimensión emocional del evento. Una velada que no se repetirá, y que promete tocar las fibras más íntimas del público.



Precios y venta de boletería para concierto de Los Diablitos en Bogotá

La venta de boletería para todo el público con todos los medios de pago se realizará desde el jueves 10 de julio a las 10:00 a. m. y hasta agotar existencia. Para el evento se habilitaron dos pisos del escenario con los siguientes precios:



Tribuna Fan Sur: $312.000 (primera etapa) y $390.000 (precio full)

Palco Platino (para 10 personas): $3.840.000 (primera etapa) y $4.800.000 (precio full)

Palco Platino (individual): $380.000 (primera etapa) y $480.000 (precio full)

Preferencial: $216.000 (primera etapa) y $270.000 (precio full)

Localidades 201, 202, 218, 219: $180.000 (primera etapa) y $220.000 (precio full)

Localidades 203, 205, 215, 217: $180.000 (primera etapa) y $220.000 (precio full)

Localidades 206, 207, 213, 214: $149.000 (primera etapa) y $180.000 (precio full)

Localidades 208, 207: $149.000 (primera etapa) y $180.000 (precio full)

