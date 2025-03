Valentina Lizcano se sometió a complicada cirugía en uno de sus pies: ¿cuál fue el motivo?

La actriz y presentadora Valentina Lizcano sorprendió a sus seguidores al contar en sus historias de Instagram que recientemente le realizaron una cirugía en uno de sus pies, luego de que le detectaron una condición que le causaba mucho dolor.

¿Qué tenía Valentina Lizcano en el pie?

En medio de lágrimas, la famosa compartió con sus seguidores que el dolor en uno de sus pies empezó a ser tan insoportable que tuvo que ser intervenida rápidamente. "No pasa nada, no se asusten, son lagrimitas como para liberar dolor y tensión. Ya me operaron en el pie, el dedo, qué dolor tan hijue**".

Lizcano agregó en el video una foto de una radiografía del dedo pulgar de su pie, en el que le detectaron un osteofito. "Me operaron de un osteofito", señaló y explicó que en la imagen se veía una punta en el hueso, "esa punta que si te sale del hueso y te levanta la uña".

También señaló que, según le explicaron los médicos, este osteofito pudo causarse por algún golpe fuerte en el dedo pulgar del pie. "Recuerden que corrí en montaña por unos buenos años", agregó.

Foto: Instagram @valelizcano.

La actriz Valentina Lizcano aseguró que la operación había sido positiva; sin embargo, el proceso de recuperación también es muy doloroso. En el momento del video, estaba llorando porque estaba en control con los médicos y le retiraron el vendaje, indicó que el dolor era bastante fuerte.

Los seguidores de la famosa actriz de La reina del flow empezaron a enviarle mensajes de apoyo y pronta recuperación. A pesar del dolor y las lágrimas, Lizcano explicó que mantiene una actitud positiva sobre el procedimiento y espera que la recuperación avance con rapidez, pues quiere regresar a su rutina habitual lo antes posible.

¿Qué es un osteofito?

Según el portal especializado Mayo Clinic, los osteofitos, también conocidos como espolones óseos, son protuberancias óseas que se forman en los bordes de los huesos. Pueden ser causados, como explicó la actriz, por un golpe fuerte o como "una respuesta del cuerpo al desgaste y la tensión en las articulaciones".

Aunque a Lizcano le apareció en el dedo del pie, es más común que estas protuberancias aparezcan en las articulaciones como articulaciones de la columna vertebral, en las rodillas, en las caderas, en las manos, en el cuello, en el hombro, en otras partes del pie o talón.

Normalmente, los osteofitos no causan síntomas y puede que sean descubiertos por casualidad en alguna radiografía. En casos más severos, "pueden causar dolor y pérdida de movimiento de las articulaciones", por lo que al ser detectados deben ser intervenidos rápidamente.

