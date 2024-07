Vea el último concierto del Mañana será bonito tour de Karol G en vivo aquí

El Santiago Bernabéu de Madrid, España, es el escenario en el que Karol G despide el Mañana será bonito tour, una gira que le permitió proyectarse como artista y alcanzar nuevos niveles en su carrera. Vea aquí la transmisión gratuita del evento.

La cantante colombiana expresó por medio de sus redes sociales que había decidido transmitir el último concierto de la gira para que aquellos que no hubieran podido estar de manera presencial en los shows pudieran disfrutarlo desde cualquier lugar del mundo.

"Por nada del mundo me faltes a esta última cita... Lo que han sido estos días no lo puedo describir, no sé si estoy feliz, no sé si estoy triste, nerviosa, muy ansiosa, muy agradecida. Esto va a estar increíble", escribió Karol G en redes, donde dejó el link disponible para conectarse al concierto.

¿Dónde se puede ver el último concierto del Mañana será bonito tour de Karol G?

Karol G transmite de manera gratuita el último show de su gira Mañana será bonito por medio de su canal de YouTube.

Vea aquí el último concierto del Mañana será bonito tour de Karol G