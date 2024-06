Westcol llora en vivo tras su ruptura con Aída Victoria Merlano: "Era mi complemento"

El creador de contenido Westcol se pronunció tras el anuncio del fin de su relación con Aída Victoria Merlano. Por medio de sus redes sociales y trago en mano, el streamer paisa le contó a su comunidad cómo se sentía tras la decisión de la barranquillera.

El escándalo que desató el rompimiento de Westcol y Aída Victoria Merlano comenzó en redes sociales después de que se filtraron rumores de que el streamer le habría sido infiel a la barranquillera.

Aunque este siempre desmintió esta versión y ella afirmó creerle, Merlano decidió dar un paso al costado. Un par de horas después de que la creadora de contenido diera la noticia, Westcol utilizó sus canales para compartir con los usuarios de internet sus sentimientos frente a la separación.

"Papi, esa mujer era mi complemento, ¿sí me entiende?, era mi media naranja, mi otro pulmón, era todo para mí ¿Ustedes se dan cuenta de que yo con Aída quería hacer una vida?", comentó el influencer de 23 años.

Expresó que más allá del dinero y la fama, lo importante para él en este momento no era lo material: "Yo no hice nada, Aída me terminó, pero me terminó porque yo le hablé a ella, no me terminó por una infidelidad".

"Fue mi culpa, porque le di entrada a una mujer que yo pensé que era buena. Eso fue hace un mes, si yo hubiera querido algo con esa mujer hubiera seguido hablando. Yo tenía a esa mujer en visto hace un mes", aseveró.

Westcol se quiebra en stream luego de terminar su relación con Aida pic.twitter.com/EwkyKF6Ph1 — Streamingnews (@Streamingnews0) June 27, 2024

Aída Victoria Merlano terminó con Westcol

La creadora de contenido Aída Victoria Merlano confirmó que decidió terminar su relación con el streamer Westcol tras fuertes rumores de una presunta infidelidad por parte del influencer.

"Es bien absurdo que una persona se sienta orgullosa de ser el cacho que nunca fue. Ella nunca se besó con West, nunca se acostaron, pero él sí cometió el error de darle entrada, porque cuando ella mandó a su amiga para que West la metiera al palco, él la dejó entrar", comentó la influenciadora.

Con la voz entrecortada añadió: "Yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él, está el amor que siento por mí, y más importante que mi relación con él es mi relación conmigo, que es la que más me ha costado construir".

