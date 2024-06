¿Westcol le fue infiel a Aída Victoria Merlano? Ella le reclamó en vivo

En la relación amorosa entre Westcol y Aída Victoria Merlano todo parecía ir cada vez mejor, mostrándose felices en sus publicaciones y videos. Sin embargo, un chat del influenciador con una joven desconocida, que se reveló en redes sociales, causó una pelea pública entre la pareja.

¿Por qué pelearon Aída Victoria Merlano y Westcol?

En las últimas horas, Westcol estaba transmitiendo en vivo en su canal de Twitch, cuando Aída Victoria Merlano se presentó en el lugar diciéndole a su novio, entre risas, que en redes sociales estaban diciendo que él la había engañado con otra mujer.

"Bebé, están diciendo que me fuiste infiel, en TikTok es viral", le dijo la barranquillera, que recientemente se sometió a una cirugía, al hombre. Westcol reaccionó sorprendido a las palabras de su pareja y ella procedió a mostrarle.

Efectivamente, en la red social una joven realizó una transmisión en vivo mostrando el chat que tuvo con el influenciador. Esto, según ella, luego de haber pasado la noche con él y sus amigos en una fiesta.

La situación para Westcol empeoró cuando reconoció que el chat era real y que, en medio de una fiesta, había invitado a su palco privado a esa mujer. "La vieja estaba linda y la invitamos pa' alguno de los parceros. Ella salió a hablar de más es porque está ardida porque yo no me fui con ella", señaló.

En el chat, que también mostró Westcol en medio de su transmisión en vivo y frente a Aída Victoria Merlano, la tercera en discordia y él se preguntaban mutuamente cómo la habían pasado la noche anterior y si habían llegado bien a sus respectivas casas. La barranquillera entonces le reclamó por andar coqueteando con otras.

"Fuiste tú el que la saludó. Me encanta esto porque entonces yo puedo coquetear con todos los manes que yo quiera, tú coqueteas con viejas y yo con manes. ¿Yo también puedo hacer eso? Me voy de rumba y me arruncho con un man allá, si tú haces esas cosas yo también. ¿Cómo no te va a comprometer si hay un chat? Estoy muy pu** y estoy recién operada, esto me duele como para estar peleando contigo", reclamó la mujer.

Aunque Westcol trató de defenderse, Aída Victoria Merlano siguió con sus reclamos. "Normal, mi novio subiendo a una vieja y coqueteando con ella. ¿Crees que yo soy pendeja? Lo más hiju** del cuento es que yo vengo cagada de la risa a contarte pensando que todo era mentira porque confío tanto en ti".

Westcol ofrece disculpas públicas a Aída Victoria Merlano por coquetear con otra mujer

Westcol apagó la transmisión en vivo en la que su novia le estaba reclamando por los rumores. Después de unos minutos, volvió a conectarse y mostró a todos el chat con la mujer, negando la infidelidad y pidiéndole perdón a Aída Victoria Merlano.

"Públicamente le pido perdón a mi novia Aída Victoria Merlano, que la amo con todo mi corazón, por ella, que está recién operada, y tener que vivir esta situación", y procedió a explicar que la otra mujer estaba buscando perjudicarlo. "Ella me escribió ayer y yo no le contesté, y como yo la ignoré decidió llamar la atención. Respete mujer, respétese usted también mujer, respete la privacidad".

