Aída Victoria Merlano confirmó el fin de su relación con Westcol: "Él sí cometió el error"

La creadora de contenido Aída Victoria Merlano confirmó que decidió terminar su relación con el streamer Westcol tras fuertes rumores de una presunta infidelidad por parte del influencer. Con la voz entrecortada, la barranquillera admitió que, pese al cariño que sentía, debía cuidarse a ella primero.

>>> Puede interesarle: Aída Victoria Merlano ingresó al quirófano para una nueva cirugía estética: ¿qué se hizo?

Aída Victoria Merlano, quien recientemente debió someterse a una cirugía para cambiar sus prótesis mamarias, explicó que para ella ha sido "cansón" tener que vivir este tipo de escándalos mientras está en un postoperatorio.

"Es bien absurdo que una persona se sienta orgullosa de ser el cacho que nunca fue. Ella nunca se besó con West, nunca se acostaron, pero él sí cometió el error de darle entrada, porque cuando ella mandó a su amiga para que West la metiera al palco, él la dejó entrar", comentó la influenciadora, quien aseguró que su ahora expareja está pagando las consecuencias de sus actos.

Publicidad

Dice que conoció la polémica por redes y contactó a la persona que estaba subiendo los videos a TikTok, sin embargo, esta se contradecía constantemente en sus versiones, por lo cual no le daba credibilidad a su testimonio.

"Aunque no haya habido cama, ni entrompe, él le dio entrada a una mujer y rompió los códigos de nuestra relación". Señaló.

Publicidad

Según la influenciadora, aunque la mujer involucrada en la polémica solo quería fama, e incluso había pedido una compensación económica para salir a desmentir la infidelidad, quien le había fallado había sido Westcol.

"Yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él, está el amor que siento por mí, y más importante que mi relación con él es mi relación conmigo, que es la que más me ha costado construir", aseveró.

¿Por qué pelearon Aída Victoria Merlano y Westcol?

En las últimas horas, Westcol estaba transmitiendo en vivo en su canal de Twitch, cuando Aída Victoria Merlano se presentó en el lugar diciéndole a su novio, entre risas, que en redes sociales estaban diciendo que él la había engañado con otra mujer.

Publicidad

"Bebé, están diciendo que me fuiste infiel, en TikTok es viral", le dijo a Westcol, quien reaccionó sorprendido a las palabras de su pareja y ella procedió a mostrarle.

Efectivamente, en la red social una joven realizó una transmisión en vivo mostrando el chat que tuvo con el influenciador. Esto, según ella, luego de haber pasado la noche con él y sus amigos en una fiesta.

Publicidad

La situación para Westcol empeoró cuando reconoció que el chat era real y que, en medio de una fiesta, había invitado a su palco privado a esa mujer.

"Fuiste tú el que la saludó. Me encanta esto porque entonces yo puedo coquetear con todos los manes que yo quiera, tú coqueteas con viejas y yo con manes. ¿Yo también puedo hacer eso? Me voy de rumba y me arruncho con un man allá, si tú haces esas cosas yo también. ¿Cómo no te va a comprometer si hay un chat? Estoy muy pu** y estoy recién operada, esto me duele como para estar peleando contigo", reclamó la mujer.

Westcol apagó la transmisión en vivo en la que su novia le estaba reclamando por los rumores. Después de unos minutos, volvió a conectarse y mostró a todos el chat con la mujer, negando la infidelidad y pidiéndole perdón a Aída Victoria Merlano.

>>> Le recomendamos: Aída Victoria Merlano conoció a Piqué y le lanzó pulla sobre Shakira