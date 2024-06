Yeison Jiménez pide ayuda por problema de salud que lo afecta

Yeison Jiménez preocupó a sus millones de seguidores al compartir una historia en la que se mostraba sufriendo un intenso dolor tras uno de sus shows. Momentos después, el artista solicitó ayuda a sus fans para encontrar un profesional de la salud que lo ayudé a recuperarse.

>> Le puede interesar: Yeison Jiménez confirmó el nacimiento de su primer hijo varón: “Tengo un pollonejo”

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

Recientemente, Yeison Jiménez estuvo cumpliendo con una apretada agenda de conciertos por Ecuador, Perú y, recientemente, también se presentó en Medellín. Todo parece indicar que, en medio de una de las presentaciones, se lesionó un pie.

En un primer momento, el artista compartió un angustioso video en el que se veía su pie sumergido en un balde con hielo. Jiménez se quejaba bastante por el dolor mientras lo tocaban. "Qué dolor Dios. Me duele exactamente en el punto. Qué vuelta parce. Yo sí siento exactamente como si me pusieran el dedo donde me duele. Estamos haciéndole", expresó en la grabación de unos cuantos segundos.

Publicidad

Esta publicación alertó a los seguidores del cantante, pues no dejó claro qué es lo que estaba pasando. Momentos después el artista popular reapareció en sus redes sociales desde Bogotá y solicitó la ayuda de sus seguidores.

¿Por qué Yeison Jiménez pidió ayuda a sus seguidores?

Yeison Jiménez señaló que estaba de regreso en Bogotá y que, por fortuna, tuvo mucho trabajo, pero eso le produjo un cansancio excesivo. "Muy cansado, pero feliz de cumplirle al mundo y seguir soñando!", escribió el intérprete de Aventurero en sus historias.

Publicidad

Por otro lado, y un dato que interesó a sus seguidores, es que Yeison Jiménez agregó que "necesito un fisio". Por lo que varios de sus fanáticos empezaron a recomendarle profesionales que le podrían ayudar en la ciudad.

>> Le puede interesar: Yeison Jiménez sorprendió a una trabajadora con serenata: "Gracias por tanto"