Cae banda que decía ser el Tren de Aragua y dramatizaba torturas en video para extorsionar en Bogotá

El miedo se ha convertido en el arma que usan algunos delincuentes para obligar a los comerciantes a pagar plata. Los asustan con videos en los que supuestamente muestran lo que son capaces de hacer. La Policía descubrió cómo una banda que se hizo pasar por el Tren de Aragua adecuó una casa para grabar violentos dramatizados y usarlos para extorsionar.



Los videos hacen parte de los dramatizados que hacían integrantes de una banda delincuencial para sembrar terror y extorsionar. Decían ser los jefes de la banda venezolana el Tren de Aragua en Bogotá.

En las grabaciones, los delincuentes utilizaban pinturas rojas en paredes y en las aparentes víctimas para simular sangre y mostrar su supuesta crueldad. Así presionaban los pagos, aseguraron los investigadores.

“Realizaban estos montajes, obras de teatro, (con los) que pretendían simular que una persona estaba siendo objeto de daño físico. Los mismos integrantes de la estructura simulaban y después enviaban estos videos a cada una de sus víctimas diciéndoles que, si no accedían a esas pretensiones económicas, pues les iban a causar lo mismo”, afirmó un investigador del Gaula de la Policía.

Alias Brayan, uno de los cerebros de la banda, también enviaba a los celulares de los comerciantes mensajes intimidatorios.

Alias Brayan: No me importa si usted es la dueña y broma, no me importa nada. Me importa es que nos colabore con el aporte. Nos paga y ya la dejamos trabajar tranquilamente.

Tras recibir estos mensajes, al menos 100 comerciantes de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, tenían tan solo una hora para pagar la extorsión.

“Porque si no paga la cuota, le mando a mis sicarios y le mato a uno de sus hijos”, dijo una víctima en relación a las exigencias de los bandidos y también señaló que le pedían 1.500.000 pesos.

Cinco días después, según la víctima, alias Brayan volvió a escribirle de otro número de teléfono y le dijo que nuevamente “tenía que colaborarle con otro aporte”.

En una semana, la banda recaudó cerca de siete millones de pesos, dinero que fortaleció la organización y, en menos de tres meses, pasó de extorsionar a comerciantes de una localidad a los empresarios de nueve zonas de la capital de Colombia. Por la situación, muchas víctimas cerraron sus negocios.

Por cada negocio cerrado, la banda buscó otros tres establecimientos para extorsionar. ¿Cómo hacían esa búsqueda? Pues utilizaban a su hijo de 2 años para ir a los negocios, hacerse pasar como clientes, tomar fotos y luego enviárselas a sus víctimas, demostrando que los tenían vigilados.



Las actuaciones de los delincuentes quedaron grabadas en al menos 90 horas de videos de las cámaras de seguridad de las casi 10 localidades de Bogotá. Estas grabaciones fueron analizadas por policías, quienes finalmente descubrieron que los sospechosos no hacían parte del Tren de Aragua.



“La persona líder de la estructura no era de nacionalidad venezolana, aunque otros integrantes sí, pero él simulaba el acento de un extranjero de nacionalidad venezolana para causar ese terror”, indicó el investigador del Gaula de la Policía.

Y les fue rentable hasta que las victimas decidieron denunciar.

“A la segunda amenaza, uno ya se llena como de rabia, una combinación de todas las cosas y uno ya toma la decisión de decir ‘voy a denunciar porque no se puede seguir trabajando así’”, contó otra víctima.

Con las denuncias, el Gaula de la Policía de Bogotá ubicó la falsa banda del Tren de Aragua, que se ocultaba en una casa del sur de Bogotá.

Mientras que los grupos especiales de la Policía ingresaron por las puertas y ventanas de la casa en busca de los sospechosos, el señalado jefe de la banda fue grabado por un dron de las autoridades cuando lanzaba por una ventana las pruebas que lo inculpaban.

“Básicamente los elementos con los que hacían las videollamadas: chaquetas, pasamontañas, los camuflados”, anotó el investigador del Gaula.

Allí fueron detenidos el jefe de la organización, su esposa y un escolta. Todos fueron enviados a la cárcel.

“Que si usted paga una vez, se matriculó a pagar constantemente lo que ellos digan y cada vez le van subiendo un millón, 500.000 pesos, 200.000 pesos”, explicó el general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá.

Por eso, antes de pagar, por más videos, amenazas e intimidaciones que les lleguen a las víctimas, la Policía pide que se denuncie, ya que es la única manera de no entrar al infierno de la extorsión.

El niño de 2 años quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.