Lluvia de estrellas iluminará la noche de este 21 de octubre: la mejor hora para verla en Colombia

La segunda mitad de octubre trae una nueva oportunidad para quienes disfrutan de la observación astronómica. Las Oriónidas, una lluvia de estrellas que se presenta cada año, llegará a su máximo de actividad entre este miércoles 21 y el jueves 22 de octubre de 2026, cuando la Tierra atraviese una zona del espacio con partículas desprendidas por el cometa Halley. Este fenómeno se caracteriza por la velocidad de sus meteoros, que ingresan a la atmósfera terrestre a unos 66 kilómetros por segundo.

Al entrar en contacto con los gases atmosféricos, estas partículas producen destellos luminosos que pueden apreciarse a simple vista cuando las condiciones del cielo lo permiten. De acuerdo con las previsiones astronómicas de Star Walk, durante el máximo de las Oriónidas podrían observarse hasta 20 meteoros por hora. Sin embargo, esta cifra corresponde a una estimación calculada bajo condiciones ideales: un cielo oscuro, buena visibilidad y el radiante de la lluvia ubicado a gran altura sobre el horizonte. Por esta razón, el número de estrellas fugaces que cada persona alcance a ver puede ser considerablemente menor.



¿Qué son las Oriónidas y qué relación tienen con el cometa Halley?

Las Oriónidas se producen cuando la Tierra atraviesa una corriente de partículas que el cometa Halley ha dejado a lo largo de su trayectoria alrededor del Sol. A medida que este cometa se desplaza por el sistema solar, libera polvo y pequeños fragmentos. Con el paso del tiempo, parte de ese material queda distribuido a lo largo de su órbita. Cada año, cuando la Tierra cruza esa región, algunas partículas ingresan a la atmósfera y generan los destellos conocidos como meteoros.

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El cometa Halley tarda aproximadamente 76 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Su próximo paso por las cercanías de la Tierra está previsto para 2061. De hecho, las Oriónidas no son la única lluvia de meteoros relacionada con este cuerpo celeste. Las Eta Acuáridas, que alcanzan su máximo en mayo, también se originan a partir de los restos que deja el mismo cometa. El nombre de las Oriónidas proviene de la constelación de Orión, pues, desde la perspectiva terrestre, los meteoros parecen surgir de una región cercana a ella. Ese punto aparente de origen se conoce como radiante.



Para aprovechar la jornada, conviene preparar la observación con anticipación y consultar el pronóstico del tiempo. Un cielo despejado será fundamental para distinguir los meteoros, que pueden aparecer en distintas zonas de la bóveda celeste. Y aunque el máximo está previsto para la noche de este 21 y 22 de octubre, la lluvia permanecerá activa hasta el 7 de noviembre, aunque la cantidad de meteoros puede variar.



¿A qué hora se podrá ver la lluvia de meteoros Oriónidas en Colombia?

La mejor hora para observar la lluvia de meteoros Oriónidas en Bogotá será durante la madrugada del jueves 22 de octubre, especialmente entre las 2:00 a. m. y las 5:00 a. m. En ese intervalo, el punto del cielo desde el que parecen surgir los meteoros estará cada vez más alto, lo que favorecerá su observación. De acuerdo con los datos de Time and Date, el radiante estará a unos 55 grados sobre el horizonte a las 2:00 a. m. y alcanzará cerca de 78 grados a las 4:00 a. m. Esta última hora será una buena referencia para intentar observar el fenómeno.



Y es que no se necesitan telescopios ni binoculares para disfrutar de una lluvia de estrellas. De hecho, estos instrumentos limitan el campo de visión y no son necesarios para identificar las estrellas fugaces. Para aumentar las posibilidades de observar las Oriónidas, se pueden seguir estas recomendaciones:



Buscar un lugar oscuro: alejarse de las luces de las calles, los edificios y los avisos luminosos ayuda a distinguir los meteoros más débiles. Si se planea salir de la ciudad, es importante elegir un sitio seguro y permitido.

alejarse de las luces de las calles, los edificios y los avisos luminosos ayuda a distinguir los meteoros más débiles. Si se planea salir de la ciudad, es importante elegir un sitio seguro y permitido. Consultar el pronóstico del tiempo: la nubosidad puede impedir la observación, incluso durante el máximo de actividad. Antes de salir, conviene verificar las condiciones meteorológicas de la zona.

la nubosidad puede impedir la observación, incluso durante el máximo de actividad. Antes de salir, conviene verificar las condiciones meteorológicas de la zona. Dejar que los ojos se adapten a la oscuridad: se recomienda esperar entre 15 y 20 minutos en un ambiente oscuro para mejorar la percepción de los objetos celestes. Mirar constantemente la pantalla del celular puede retrasar esa adaptación.

se recomienda esperar entre 15 y 20 minutos en un ambiente oscuro para mejorar la percepción de los objetos celestes. Mirar constantemente la pantalla del celular puede retrasar esa adaptación. Observar una zona amplia del cielo: aunque la lluvia recibe su nombre de la constelación de Orión, las estrellas fugaces pueden aparecer lejos del radiante. No es necesario concentrar la mirada en un único punto.

aunque la lluvia recibe su nombre de la constelación de Orión, las estrellas fugaces pueden aparecer lejos del radiante. No es necesario concentrar la mirada en un único punto. Buscar una posición cómoda: una silla reclinable, una cobija o una superficie adecuada para recostarse permiten mantener la vista hacia el cielo durante más tiempo sin generar incomodidad.

una silla reclinable, una cobija o una superficie adecuada para recostarse permiten mantener la vista hacia el cielo durante más tiempo sin generar incomodidad. Tener paciencia: los meteoros no aparecen a intervalos regulares. Es posible pasar varios minutos sin observar ninguno y luego distinguir varios en un periodo corto.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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