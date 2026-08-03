Lluvia de estrellas Perseidas en agosto: cuándo y desde qué lugares de Colombia podrá verse

Agosto traerá uno de los eventos astronómicos más esperados de 2026. Se trata de la lluvia de estrellas Perseidas, un fenómeno que cada año atrae la atención de observadores del cielo en distintas partes del mundo y que, según la NASA, tendrá condiciones especialmente favorables en esta ocasión debido a que su pico coincidirá con la fase de Luna nueva. La agencia espacial estadounidense incluyó a las Perseidas dentro de los principales acontecimientos astronómicos de agosto y destacó que el máximo de actividad ocurrirá entre la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13 de agosto de 2026. La ausencia de luz lunar permitirá cielos más oscuros y facilitará la observación de una mayor cantidad de meteoros.



Lluvia de estrellas Perseidas 2026: cuándo será el pico de actividad

De acuerdo con la NASA, las Perseidas alcanzarán su punto máximo durante la noche del 12 de agosto y las primeras horas del 13 de agosto. Ese momento coincide con la Luna nueva, una condición que reduce de forma importante la iluminación natural del cielo nocturno. Las Perseidas son consideradas una de las lluvias de meteoros más conocidas del calendario astronómico por la cantidad de destellos que suelen producir durante su pico anual. La actividad de este evento se extiende durante varias semanas, pero las mejores oportunidades de observación se concentran en las fechas de máxima intensidad.



¿Se podrá ver la lluvia de estrellas en Colombia?

Sí. Las condiciones de observación permitirán que el fenómeno sea visible desde Colombia siempre que el cielo permanezca despejado y exista una baja contaminación lumínica, según comentó la NASA. La ubicación geográfica del país hace posible observar meteoros asociados a las Perseidas durante las horas de la noche y antes del amanecer. Aunque la constelación de Perseo, de la cual proviene el nombre de la lluvia de estrellas, aparece cerca del horizonte noreste, los meteoros pueden cruzar cualquier sector del cielo. Por esa razón, no es necesario enfocar la mirada exclusivamente sobre un punto específico. Las mejores posibilidades de observación en Colombia estarán en municipios alejados de las grandes ciudades, zonas rurales, áreas montañosas y lugares donde la iluminación artificial sea limitada.



Cómo observar las Perseidas sin telescopio

La NASA explica que no se requiere telescopio para ver la lluvia de meteoros. De hecho, el fenómeno suele apreciarse mejor a simple vista, ya que los destellos pueden aparecer en cualquier dirección y recorrer amplias zonas del firmamento. Entre las recomendaciones entregadas por la agencia se encuentra buscar un espacio abierto, alejado de edificios altos y luces intensas. También aconseja permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante aproximadamente 30 minutos para mejorar la capacidad de detectar los meteoros más débiles. Otro aspecto importante es evitar la exposición constante a pantallas de celulares o dispositivos luminosos durante la observación, ya que la luz artificial disminuye la adaptación de los ojos al entorno nocturno.



¿Qué son las Perseidas y por qué ocurren?

Las Perseidas se producen cuando la Tierra atraviesa una corriente de partículas dejadas por el cometa Swift-Tuttle durante su recorrido alrededor del Sol. Según la NASA, esos restos ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre y se calientan por la fricción, generando los destellos luminosos que se observan desde el suelo. Aunque popularmente se conocen como estrellas fugaces, en realidad no son estrellas. Se trata de pequeñas partículas de polvo y fragmentos de origen cometario que producen trazos brillantes mientras se desintegran en la atmósfera. El nombre Perseidas se debe a que, desde la perspectiva terrestre, los meteoros parecen surgir de la constelación de Perseo, ubicada hacia el noreste del cielo nocturno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La coincidencia del pico de las Perseidas con la Luna nueva convierte a 2026 en un año favorable para observar la lluvia de meteoros. La NASA destaca que los cielos estarán especialmente oscuros durante las fechas de máxima actividad, una condición que permitirá detectar más destellos que en otros años afectados por la iluminación lunar. Por esta razón, quienes se encuentren en Colombia y dispongan de un lugar con poca contaminación lumínica tendrán una oportunidad destacada para observar uno de los eventos astronómicos más esperados de agosto, sin necesidad de equipos especializados y utilizando únicamente la observación directa del cielo nocturno.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL