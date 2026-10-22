Más de 235.000 créditos del Icetex tendrán reducción de intereses desde octubre: los requisitos

Cerca de 235.000 colombianos que tienen créditos educativos con el Icetex comenzaron a recibir desde octubre un alivio en el pago de intereses. La medida, financiada con más de $100.000 millones del Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, busca reducir temporalmente el costo de estas obligaciones para quienes cumplen con las condiciones establecidas. ¿Cómo funcionará? El Gobierno explicó que el subsidio modifica la tasa con la que se calculan los intereses de los créditos cobijados y durante el tiempo que haya recursos disponibles, la liquidación se hará con una tasa equivalente al índice de precios al consumidor (IPC), sin sumar los puntos adicionales que normalmente se aplican según la línea de financiación.

La iniciativa está dirigida a dos grupos: quienes todavía cursan sus estudios y quienes terminaron su formación académica y se encuentran en la etapa de amortización, es decir, pagando el crédito. En total, 64.904 usuarios corresponden al primer grupo y alrededor de 170.000 al segundo. De acuerdo con la información divulgada por el Icetex este jueves, el beneficio ya se aplica en los recibos de pago de este mes. Sin embargo, su duración dependerá de la disponibilidad del presupuesto asignado, siendo un "alivio que tendrá un impacto positivo en la economía de las familias", indicó la entidad.



¿Cuánto dinero destinó el Gobierno al subsidio de intereses del Icetex?

Los recursos para financiar la reducción temporal de las tasas se distribuyeron entre los dos grupos de beneficiarios. Según las cifras oficiales, la inversión supera los $100.000 millones. La distribución es la siguiente:



Estudiantes que continúan su carrera: 64.904 beneficiarios, con una asignación de $49.330 millones.

64.904 beneficiarios, con una asignación de $49.330 millones. Personas en etapa de amortización: cerca de 170.000 beneficiarios, con recursos por $51.605 millones.

La suma de estas partidas asciende a $100.935 millones, destinados a cubrir el costo del subsidio durante el periodo en el que pueda mantenerse la medida. El alcance del programa depende de la disponibilidad de esos recursos y de los criterios de priorización establecidos. Por esa razón, el anuncio no significa que todos los créditos educativos del Icetex vayan a conservar indefinidamente la misma tasa de interés.



¿Cómo funciona la reducción de los intereses del ICETEX?

Para entender el alcance del beneficio, es necesario diferenciar el capital de un crédito de los intereses que se generan por la financiación. El capital corresponde al dinero que una persona recibió para pagar sus estudios y que debe devolver a la entidad. Los intereses, por su parte, son el costo de financiar esa suma durante un periodo determinado. En las condiciones habituales de distintas líneas de crédito del Icetex, la tasa puede ubicarse entre el IPC más 7 puntos porcentuales y el IPC más 12 puntos porcentuales. Con el subsidio, los beneficiarios cobijados pasan temporalmente a una tasa de IPC + 0 puntos. Entre los requisitos comunicados por la entidad para aplicar se encuentran:



Tener un crédito educativo con el Icetex que esté comprendido dentro de la medida.

Encontrarse en etapa de estudios académicos o en etapa de amortización.

Estar al día con la obligación financiera o registrar una mora que no supere los 30 días, según las condiciones informadas para el beneficio.

Cumplir los criterios de priorización asociados al grado de vulnerabilidad de los beneficiarios.

Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional, recomendó que para verificar los beneficios no tendrán "que llenar otro formulario ni pagar un tramitador" y que las condiciones de la asignación del subsidio no debe confundirse con una condonación ni con una modificación permanente de las condiciones originales del contrato. "No es un perdón de la deuda. El capital sigue ahí y hay que pagarlo. Lo que baja mientras el dinero alcance es el recargo que iba encima de la inflación. El mes en que se acabe la bolsa, el recibo vuelve a la tasa que cada uno firmó cuando adquirió el crédito", agregó.

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Tenga en cuenta que el subsidio se refleja en el recibo de pago correspondiente a octubre para los créditos cobijados por la medida. Por ello, quienes consideran que cumplen las condiciones pueden revisar la liquidación de sus intereses y verificar si se les está aplicando la tasa de IPC + 0 puntos. Si el descuento no aparece en el recibo, pero el usuario considera que cumple los requisitos, lo recomendable es consultar directamente con el Icetex para comprobar el estado de su crédito y la aplicación del beneficio.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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