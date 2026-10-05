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Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Quiénes recibirán el subsidio a la tasa de los créditos del Icetex? Estas son las condiciones

¿Quiénes recibirán el subsidio a la tasa de los créditos del Icetex? Estas son las condiciones

Desde octubre, más de 64.000 estudiantes que actualmente cursan sus programas académicos y tienen un crédito del Icetex podrán acceder nuevamente al subsidio a la tasa de interés.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 5 de oct, 2026
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¿Quiénes son los estudiantes que recibirán subsidio a la tasa de sus créditos del Icetex?
Colprensa

Un grupo de 64.904 estudiantes que actualmente se encuentran en etapa de estudios con un crédito del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) tendrá nuevamente acceso a un subsidio sobre la tasa de interés. La medida comenzó a aplicarse en octubre y estará vigente mientras existan recursos disponibles para financiarla.

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Para acceder al beneficio, los estudiantes deben estar cursando actualmente el programa académico para el cual cuentan con el crédito y encontrarse al día con sus obligaciones ante el Icetex. También podrán recibirlo quienes tengan una mora que no supere los 30 días. El subsidio se verá reflejado en el recibo de pago correspondiente a octubre. Durante el periodo en que se mantenga vigente la medida, la tasa de interés de estos créditos será liquidada bajo la modalidad de IPC + 0 puntos.

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Los recursos para financiar este subsidio ascienden a $49.330 millones, provenientes de la Nación a través del Ministerio de Educación. El dinero permitirá cubrir temporalmente la diferencia entre la tasa que normalmente tendría el crédito y la tasa subsidiada.

El beneficio del Icetex estará vigente hasta agotar los recursos

La medida no establece una fecha específica de finalización. De acuerdo con el Icetex, el subsidio permanecerá mientras haya recursos disponibles para cubrirlo. Esto significa que la condición de IPC + 0 puntos será temporal. Una vez se utilice la totalidad de los $49.330 millones destinados para esta medida, los estudiantes volverán a tener la tasa establecida en las condiciones originales de su crédito.

La tasa que se aplicará después del subsidio dependerá de la línea de financiación que cada estudiante haya contratado con el Icetex. Según la entidad, estas tasas se encuentran entre IPC + 7 % e IPC + 12 %. Por esta razón, el subsidio no modifica de manera permanente las condiciones con las que fueron adquiridos los créditos, sino que representa una reducción temporal en la tasa durante el periodo en que estén disponibles los recursos.

Esta medida se suma a otra anunciada previamente para beneficiarios del Icetex que ya terminaron su etapa de estudios y se encuentran en periodo de amortización, es decir, pagando el crédito. En ese caso, el beneficio fue anunciado para 170.000 personas y también contempla una tasa de IPC + 0 puntos. Para recibirlo, los usuarios deben cumplir con las condiciones establecidas, entre ellas encontrarse al día con sus pagos.

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En el caso de quienes están actualmente estudiando, el cambio comenzará a reflejarse en el recibo de pago de octubre. Para acceder al subsidio deben estar matriculados y cursando su programa académico, además de cumplir con la condición relacionada con el estado de su obligación. El Icetex señaló que también podrán ser cobijados quienes tengan hasta 30 días de mora. Quienes superen ese periodo de mora no cumplen con la condición establecida para recibir el beneficio.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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