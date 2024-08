Antonio Caballero: el columnista que utilizó máquina de escribir como acto de rebeldía

El trabajo del bogotano Antonio Caballero Holguín como caricaturista y columnista en Colombia hace parte de la historia literaria del país y ejemplo para muchos futuros colegas. A pesar de ser un hombre de opiniones fuertes y muy talentoso, con el paso de los años le costó trabajo y se negó, hasta donde pudo, a utilizar las nuevas herramientas para su trabajo.

¿Por qué Antonio Caballero utilizaba máquina de escribir?

Antonio Caballero publicó por muchos años sus caricaturas y escritos de opinión en importantes diarios tradicionales del país y publicaciones alternativas. Sin embargo, con la llegada de los medios digitales y su salida de la revista Semana, el hombre dio un paso hacia el avance llegando a Los Danieles.

Daniel Samper Ospina recuerda que "fue acogido de rodillas y en medio de una gran ovación por Los Danieles, los que ya habíamos transitado un poco ese camino de la independencia, saliendo de Semana. Entonces, Antonio terminó aterrizando en Los Danieles y terminó sus últimos días como columnista, dejando unas columnas tan memorables como las de siempre".

Por su parte, Daniel Coronell revela que "nosotros habíamos empezado hace poco con Daniel, nadie cobraba por el trabajo, pero sabíamos que Antonio necesitaba cobrar porque ese dinero era importante para él e hicimos algo que fue muy especial. Daniel Samper Pizano, Daniel Samper Ospina y yo convinimos en que íbamos a conseguir un auspicio para poder pagarle a Antonio".

Con su llegada a el portal web quedó demostrado que, definitivamente, la tecnología no era su fuerte. "Las columnas de Antonio en Los Danieles fueron muy importantes, pero además fueron para él un choque cultural bastante particular", recuerda Coronell, señalando que antes de llegar a su página, Caballero siempre había escrito sus columnas en máquina de escribir.

"Las mandaba por fax, creo que en Semana conservaban un fax solo para recibir las columnas de Antonio porque era su método de comunicación", agrega el periodista colombiano. Su hija Isabella fue clave para ayudarlo en esa transición.

Alexandra Samper, su ex esposa, asegura que "llamaba a Isabel cada tres días, 'Isabel, este aparato se me dañó, por favor ven, es que no resisto más'".

