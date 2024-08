Antonio Caballero encontró el amor en alguien que al verlo pensó que estaba "horroroso"

Muchos recuerdan a Antonio Caballero Holguín por sus acertadas caricaturas y columnas de opinión sobre el panorama político y social de Colombia, otros, que tuvieron la fortuna de conocerlo, por el amor que profesó en vida a Alexandra Samper, su exesposa, con quien vivió una historia de amor poco tradicional, como ellos.

La familia de Antonio Caballero hizo historia en las artes y las letras, su padre fue escritor al igual que su hermana, mientras su hermano se encaminó como pintor y él combinó lo mejor de ambas. Es por eso que a su vida no podía llegar otra persona que Samper, quien lo cautivó también con su talento para pintar.

¿Quién fue la esposa de Antonio Caballero y cómo se conocieron?

Desde muy joven descubrió que disfrutaba vivir en Europa y, tras pasar una temporada en Colombia y empezar a darse a conocer en los principales diarios con sus caricaturas, decide regresar al viejo continente. En ese viaje encontró al amor de su vida, su compatriota y talentosa pintora, Alexandra Samper.

En diálogo con Expediente Final, Alexandra Samper recuerda cómo fue su primer encuentro con Antonio Caballero. "Había un tipo rarísimo con un pelo como anaranjado, una cosa horrorosa, y estaba leyendo El Tiempo y yo dije: 'Dios mío, este va a ser el mío, qué horror'".

A pesar de la primera mala impresión, Caballero supo conquistar con sus encantos a Samper, luego de una curiosa conversación. "Me paré y me le acerqué y le dije: ¿Usted es Antonio Caballero?' Cuando me dijo que sí le dije, '¿Usted tiene el pelo pintado, se pinta el pelo?'. Me dijo que no, que acababa de llegar de un viaje de seis meses en Grecia y ese sol me decoloró el pelo y le dije 'no, pero córtese esas mechas tan horrorosas'. Así empezó nuestra relación".

Ismael Enrique Arciniegas, mejor amigo de Antonio Caballero, reveló que el caricaturista "se enamoró perdidamente, aunque Alexandra no le paró bolas en un principio, pero finalmente cedió a los encantos de Antonio y Antonio estuvo profundamente enamorado de Alexandra Samper".

De su relación nació Isabella, el segundo gran amor de su vida, inspiración de un libro infantil escrito por él. Alexandra Samper recuerda que en los restaurantes, Antonio Caballero solía dibujarla mientras comía, "me pintaba constantemente, él pintaba no porque fuera yo, sino porque le gustaba pintar".

A pesar de esos detalles románticos que quedaron plasmados en libretas que todavía conserva Samper, la relación terminó con el pasar de los años y las dificultades. Sin importar el final de su amor, mantuvieron una buena relación y Alexandra e Isabella lo acompañaron hasta el último de sus días.

