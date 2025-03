Así fue el trágico accidente en el que el actor Juan David Aldana perdió la vida: todos los detalles

En 5 de marzo de 2020, los medios de comunicación confirmaron la trágica muerte de Juan David Aldana, un joven modelo, actor y deportista con una prometedora carrera, recordado por su participación en varios realities. Aldana perdió la vida en un accidente de motocicleta en Bogotá.

¿Quién era Juan David Aldana?

Juan David Aldana nació en Bogotá en 1996 y creció en el seno de una familia unida y llena de amor. Desde pequeño, se destacó por ser una persona soñadora, con grandes aspiraciones y una inquebrantable determinación para salir adelante.

Sin embargo, la repentina pérdida de su padre cuando tenía apenas 4 años marcó un momento difícil en su vida, convirtiéndose en un desafío que enfrentó con fortaleza y resiliencia.

“Siempre lo tuvo muy presente. Siempre que ganaba o se destacaba en algo, le dedicaba todo a mi papá mirando al cielo y en muchas ocasiones lo mencionó”, dijo Ricardo Aldana, hermano de Juan David a Expediente Final.

El joven ganó la competencia Musclemania Colombia, obteniendo la medalla de oro. Al año siguiente, representó al país en un torneo latinoamericano de fitness, donde consiguió la medalla de bronce.

En televisión, trabajó como actor en la serie ‘Tu voz estéreo’ de Caracol Televisión y también fue recordado por su participación en realities como ‘Reto 4 elementos’ y ‘Guerreros’.

Fue ganando reconocimiento y consolidando una gran comunidad de seguidores que admiraban su talento, disciplina y pasión por el deporte. Su carisma y dedicación lo convirtieron en una inspiración para muchos, destacándose no solo por sus logros profesionales, sino también por su estilo de vida saludable y su compromiso con el bienestar físico y mental.

Juan David Aldana trabajó como actor en la serie ‘Tu voz estéreo’ de Caracol Televisión. Expediente Final

Juan David Aldana tenía dos grandes amores: su moto y su mamá, ella era su mejor amiga y la más grande razón de su existir.

“Las motos fueron su gran pasión. A él le gustaba la adrenalina, era una persona que le gustaba la libertad. Nos decía que la moto le producía libertad“, reveló su manager, José Rivera.

Los últimos momentos con su novia

Juan David asistió a una de las últimas grabaciones del reality en el que participaba junto a su pareja, Melany Flórez. Durante el programa, aprovechó la oportunidad para intentar una reconciliación en público.

"Decidimos distanciarnos. De hecho, antes de ese episodio, ya llevábamos varios días sin hablarnos y fue difícil para ambos", mencionó Melany Flórez, expareja de Juan David.

En medio del programa, la sorprendió con un beso, generando un emotivo momento que conmovió tanto a sus compañeros como a los espectadores, quedando en la memoria de muchos.

"Nos reconciliamos y creo que también fue una forma de despedirse. Hoy en día lo veo así", aseguró Melany.

En un episodio del programa en el que participaba, Juan David Aldana aprovechó la oportunidad para intentar una reconciliación pública con su pareja, Melany Flórez, quien también formaba parte del reality. Expediente Final

Luego de salir de la grabación y terminar otros pendientes al dirigirse a casa ocurrió el fatídico accidente.

¿Qué le pasó?

El 5 de marzo de 2020, los medios de comunicación informaron sobre un accidente ocurrido al norte de Bogotá, en el que un motociclista perdió la vida, aparentemente debido al exceso de velocidad. La víctima era Juan David Aldana.

La noticia generó gran conmoción en el medio artístico, así como entre sus amigos y familiares.

“En el lugar de los hechos se encontró una motocicleta, un casco, un morral que llevaba esta persona y se observa una huella de impacto contra el borde del andén”, comentó Mauricio Jiménez, comandante de la Policía de Tránsito, quien llevó el caso.

¿Inconsistencias en el accidente?

Aunque algunos testigos señalaron que el accidente pudo deberse al exceso de velocidad y al mal estado de la vía, la familia de Juan David Aldana sostiene que las circunstancias de su fallecimiento aún no han sido completamente esclarecidas.

“Tal vez iba a una velocidad que podría ser prudente, pero los huecos que había eran tan impresionantes que pueden hacer accidentar hasta el más experto de los motociclistas”, dijo José Rivera.

Debido al fuerte impacto, Juan David Aldana perdió la vida. Su fallecimiento dio lugar a diversas hipótesis, entre ellas, la posible implicación de un vehículo y el mal estado de la vía como factores determinantes en el trágico accidente.

A cinco años de su partida, sus seguidores aún lo recuerdan y continúan rindiéndole homenaje. Expediente Final

“Yo hice un recorrido días después del accidente y observé que hay varias cámaras. Además, un testigo se me acerca y me da una información sobre algún carro involucrado. Esto me genera más afán de conocer esas grabaciones...A la fecha no me han dicho nada”, concluyó el hermano de Juan David, afirmando que aun la familia espera por repuestas contundentes de lo sucedido.

Un legado que perdura

A cinco años de su partida, sus seguidores aún lo recuerdan y continúan rindiéndole homenaje. En su última publicación en Instagram, han dejado emotivos mensajes de cariño, admiración y nostalgia, destacando su legado y el impacto que tuvo en sus vidas.

“5 años mi Juancito, aun te recuerdo”, “Recuerdo que días antes habías hecho un live y tuve la fortuna que leyeras mis comentarios... días después leí que habías fallecido. Abrazos hasta el cielo”, “Te recuerdo todavía”, “Cuanto se te extraña Juan David eres un ángel maravilloso en el cielo”, escribieron algunos de sus seguidores en su última publicación.