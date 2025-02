El regalo que le dejó Polilla a La Gorda Fabiola en el ataúd: “Espero nos lo volvamos a entregar”

El 19 de septiembre de 2024, Nelson Polanía, más conocido como Polilla, tuvo que enfrentar la partida de su esposa Fabiola Posada, recordada como La Gorda Fabiola, quien luego de una larga batalla de salud falleció a los 61 años. En Expediente Final, el humorista contó cómo fueron sus últimas horas de vida y reveló que le dejó un regalo en su ataúd.

En el relato sobre el que fue uno de los días más tristes de su vida, Polilla comentó entre lágrimas que mientras se despedía de La Gorda Fabiola le dijo al oído “mira mi amor, yo te prometí que iba a estar contigo hasta el final y te lo estoy cumpliendo” y reconoció que la humorista “se fue muy tranquila de vernos a todos ahí alrededor de su cuerpo, alrededor de ella”.

Un símbolo de amor eterno

Los pequeños símbolos de amor, recuerda Polilla, siempre los mantuvieron unidos y justamente en el velorio de La Gorda Fabiola él le dejó un regalo en su ataúd, se trataba de un pañuelo que los había acompañado por años.

“Hubo un detalle que yo le di, que fue un pañuelo, en agosto del año 99. (La Gordita) se va al Show de Don Francisco, yo la llevo al aeropuerto, saco un pañuelo y le escribo lo primero que se me viene a la mente, ella mira el pañuelo, nos abrazamos y se pone a llorar. Ella regresa, me entrega el pañuelo y me dice guárdalo tú”, contó Polilla afirmando que mantuvo consigo ese detalle durante casi 28 años y finalmente lo dejó en el ataúd de su esposa.

El también actor relató que su deseo más grande es volverse a cruzar con su gordita e intercambiar de nuevo ese símbolo de su amor.

“Lo primero que hice fue poner sobre su ataúd el pañuelo abierto y decirle ‘mira, mi amor, aquí está el pañuelo y con este pañuelo, mi amor, espero algún día, no sé dónde, nos lo volvamos a entregar’”, relató.

Pasados cuatro meses de la muerte de La Gorda Fabiola, luego de enfrentar su vacío en fechas especiales como la Navidad y el Año Nuevo, Polilla y su hijo David, quienes cumplen años el mismo día – el 9 de febrero –, también tuvieron que celebrar con la nostalgia de no tenerla a su lado.

El 31 de diciembre tuvo una carga emocional muy fuerte para el eterno enamorado de La Gordita Fabiola, pues cuando viajaban juntos para despedir el año tenían por costumbre renovar votos matrimoniales.

“Habíamos prometido estar juntos hasta viejitos, lo habíamos prometido, y entonces uno ahí es cuando se da cuenta uno que los planes que uno tiene no son los mismos planes de Dios”, mencionó Polilla, quien no puede evitar que las lágrimas asomen cuando recuerda la voz, la alegría inigualable y el amor inmenso que siempre entregaba La Gorda Fabiola.

Sin embargo, en su memoria solo está el agradecimiento por el tiempo que compartieron juntos.

“Agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de haber estado 28 años con la mujer más hermosa, la mujer más divina y una mujer que siempre admiraré”, enfatizó Polilla, quien aprovechó la entrevista con Expediente Final para enviarle también un mensaje de gratitud a los seguidores de La Gorda Fabiola “por tantos gestos de cariño” y pedirles que “siempre la recuerden bonito”.

La muerte de la Gorda Fabiola dejó un vacío inmenso en el corazón de Colombia. Su risa, su alegría y su inigualable manera de hacer humor marcaron generaciones, convirtiéndola en un ícono del entretenimiento.

“Siempre nos dejó esa enseñanza, nos decía: ‘hay que vivir intensamente hasta el último momento’”, puntualizó el humorista Heriberto Sandoval, del elenco de Sábados Felices.

¿De qué murió La Gorda Fabiola?

El 16 de septiembre de 2024, la salud de La Gorda Fabiola se complicó y tuvo que ser trasladada al hospital, en donde intentaron tratarle entre otras una bacteria que tenía en el estómago. Lamentablemente, tres días después de haber sido internada en la clínica, la humorista falleció a los 61 años, tan solo un día después de su cumpleaños.