Caso Legarda: ¿Qué pasó con escolta que mató accidentalmente al cantante?

A inicios de 2019, el mundo de la música urbana se estremeció con la trágica noticia de la muerte de Legarda , un joven cantante que prometía una carrera brillante. El artista falleció a causa de una bala perdida durante un intento de robo en Medellín, un hecho que conmocionó al país. Le contamos qué pasó con el escolta que disparó durante el hecho.

¿Qué pasó con el cantante Legarda?

El día de la tragedia, Legarda se encontraba en un Uber que transitaba por una calle cerca de la avenida El Poblado, en Medellín. Era la 1:22 p.m. cuando una bala perdida impactó en su cabeza.

Alberto Lizcano, tío del artista, relató en Expediente Final : “Él iba chateando, cuando de pronto dos tipos en una moto van a atracar a alguien que se coloca en un vehículo al lado de ellos. Uno de los tipos que iba, según lo que relatan, es que era guardaespaldas o algo similar, saca el arma de fuego y comienza a disparar”.

Patricia Lizcano, madre del cantante, intentó comunicarse con su hijo sin saber lo que había ocurrido. Minutos más tarde, la Policía le informó de la trágica noticia.

Luisa Fernanda W, novia del cantante en ese momento, también recibió la noticia de manera inesperada.

“A mí me suena el celular y es la mamá de Fabio y cuando ella a mí me da la noticia, yo entro en un shock muy fuerte. No tendría palabras para contarles cómo fue, o sea, yo estaba como en automático, yo no lo asimilé”, aseguró Luisa Fernanda W en Expediente Final.

La investigación por la muerte de Legarda

Tras el incidente, las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos. La Fiscalía se apoyó en videos de la escena, informes técnicos de balística forense, declaraciones de testigos y cerca de 100 fotografías.

En junio de 2019, cuatro meses después de la muerte de Legarda, un juez falló a favor del escolta investigado, Jesús Alberto Alarcón, quien disparó su arma para evitar el hurto con la mala fortuna de que una de las balas terminó causándole la muerte al cantante de 29 años.

La Fiscalía logró demostrar que se trató de un caso fortuito y precluyó la investigación. El ente consideró que se trató de un hecho impredecible o inevitable y que el procesado no quería lesionar al cantante, sino defenderse de la agresión de dos presuntos fleteros.

En el hecho también murió el fletero Jorge Hernán Ardila Valencia, de 27 años. Se demostró que el escolta tenía sus papeles en regla y la empresa de vigilancia contaba con todos los permisos.

Juan Sebastián Ramos Duque, de 21 años, el otro involucrado en el intento de robo, fue capturado cuando intentaba huir e imputado por los delitos de tentativa de hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado.

