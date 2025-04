Así fueron las últimas horas de vida de Lina Marulanda antes de quitarse la vida hace 15 años

El 22 de abril de 2010, Colombia conoció la triste noticia de la muerte de Lina Marulanda , una de las figuras más queridas de la televisión nacional. A sus 29 años, Lina dejó un legado imborrable en el mundo del entretenimiento, pero su prematura partida dejó muchas preguntas sin respuesta. 15 años después, recordamos sus últimas horas y las circunstancias que la llevaron a tomar una decisión tan trágica. Este es su Expediente Final .

Los días previos a su muerte estuvieron marcados por una serie de dificultades personales.

Carolina Martínez, asistente y amiga de Lina, recordó: “Un mes antes fue muy duro para ella porque su empleada, se puede decir pues de toda la vida, la robó, ella era como su segunda mamá. Entonces a ella eso le dio muy duro. Con su joyería no le iba muy bien”.

La traición de alguien en quien confiaba profundamente fue un golpe devastador para Lina.

Los últimos días de Lina Marulanda

A Lina no le importaron las pertenencias que le robaron, a ella le rompió el corazón saber que una persona de su entera confianza, alguien a quien ella veía como una segunda mamá, la había traicionado.

“Su empleada del servicio, en su casa, como que la enredaron, le hablaron y ella los dejó entrar. Los dejó entrar, entonces pues obviamente se le llevó lo de la caja fuerte, sus cosas” añadió Carolina.

Sumado a eso, sus amigos más cercanos aseguran que durante sus últimos días de vida atravesaba por una fuerte crisis sentimental.

"Ya ella cae en una tristeza muy grande y ella ya no podía más con su situación, que todo como que se le estaba juntando y entonces ella ya no sabía qué hacer”, relató su amiga.

“Las últimas semanas sí la sentíamos un poco más bajita como de ánimo, pero también en ese momento se volvió más reservada con ella misma. Ya no compartía. Entonces creo que estaba muy con ella misma”, contó Christian Salazar, amigo de Lina.

Además, su matrimonio no estaba marchando como ella esperaba. “La sumatoria de muchas situaciones la llevó a que Carlos de pronto al final se alejara un poco, pero no era que estuviera abierto, sino simplemente fue quien la acompañó al final”, añadió Christian.

El día que murió Lina Marulanda

El día que falleció, Lina lo comenzó temprano. Ella desayunó con sus papás. Su mamá le preparó su comida, su desayuno lo que ella le gustaba.

Su amiga vivía muy cerca e iba para allá. "Me llamó, faltaba un cuarto para las 9. Entonces me dijo, ‘Caro, ¿a dónde vienes?’. Y yo no, estoy acá en la esquina de tu apartamento. Me dijo, ‘Bueno, Caro, aquí te espero, golpéame cuando llegues. Te quiero mucho”, recordó Carolina.

Carolina sentía un pálpito extraño en su corazón. Sentía que Lina estaba diferente. Sin embargo, hizo caso omiso a sus palabras. Llegó a casa y se dispuso a trabajar. Los padres de Lina llevaban un mes con ella, dada la situación que estaba presentando.

La paisa tenía un desfile en horas de la tarde, impartió algunas órdenes y se fue a descansar. Su amiga trabajaba en el nuevo almacén de Lina.

Lina Marulanda fue una exitosa modelo, presentadora y empresaria colombiana Fotos: Colprensa

Los minutos transcurrían en calma. En ese momento en el apartamento de Lina se encontraban los papás de ella, la asistente y el contador.

“Los papás cuando pasó todo, estaban en la sala, ellos estaban viendo un programa, eso más o menos fue como a las 11:30 de la mañana”, recordó la amiga.

Carolina y el contador se encontraban en la habitación al lado de la Lina. De repente, algo alteró la calma de aquel lugar.

“Ella estaba durmiendo. Entonces, yo estaba trabajando con Jessica, cada uno tenía su portátil. Cuando escuchamos un ruido. Yo salí corriendo, boté el portátil, abrí la puerta porque yo me había encerrado con Jessy en la habitación y empecé a golpear durísimo la puerta de Lina y ella no me respondía. Sus papás se me acercaron y me dijeron que qué me pasaba. Le dije, no sé qué pasa, pero algo le pasa a Lina”, contó.

“Yo cogí el teléfono, llamé al celador y le dije, ‘¿qué pasa?’, y me dijo, ‘por favor baje’. Entonces, claro, yo me puse las botas, Jessy ya estaba al lado mío, se puso los zapatos. Bajamos, después bajaron sus papás. Cuando bajamos del celador, me dijo, ‘ve por allá’. Entonces ahí fue cuando yo la vi acostada, ella tenía una virgencita en madera que siempre la cargaba, una virgencita milagrosa”, relató su amiga.

"La cogí, yo le tomé los signos y todo y yo les hacía a sus papás que no, porque ellos bajaron después. Tenía los ojos abiertos, yo se lo cerré. Yo la abracé mucho”, recordó. “Sus papás la vieron, pero pues no pudieron acercarse. Ellos estaban anonadados, su mamá también”, añadió la amiga sobre el fatídico momento que vivieron.

Lina Marulanda fue una carismática presentadora de Noticias Caracol y el Desafío 2007 Foto: Expediente Final

El último adiós a Lina Marulanda

“El cuerpo de Lina es encontrado sobre el piso de un sector interno del conjunto de apartamentos donde ella residía. Se encuentra con signos de hematomas en cara y cabeza, producto pues del golpe originado por su caída”, develó Carmen Torres Malaver, directora de Fiscalía seccional Bogotá, en el 2019.

“Según historia clínica también pudimos determinar que se encontraba frente a unos episodios clínicos que habían afectado su calidad de vida y fueron estos factores determinantes los que hicieron que ella determinara tomar esta vía”, reveló Torres.

El último adiós se le dio a la carismática Lina en una ceremonia íntima en Bogotá. Dejó un vacío enorme entre sus amigos y familiares, quienes la siguen extrañando como si fuera el primer día. Toman su partida como un triste ejemplo de cómo las dificultades emocionales y económicas pueden llevar a decisiones trágicas.

Lina Marulanda, una estrella que brilló en la televisión nacional, dejó una huella imborrable en los corazones de quienes la conocieron.