La carta en la que Lina Marulanda pidió perdón y plasmó su última voluntad

La televisión colombiana perdió hace 14 años a Lina Marulanda, una modelo y presentadora cuyo talento y carisma la posicionaba como uno de los grandes talentos del país. El 22 de abril de 2010, afectada por una gran depresión y enfrentando complicados momentos, la famosa decidió acabar con su vida.

Han sido 14 años en los que familiares, amigos y colegas la recuerdan por su sonrisa y talento, lamentando que su vida se haya apagado de una manera tan trágica. En su momento, los seres queridos de la paisa guardaron silencio y decidieron no hablar sobre lo que sucedió con la modelo.

Tras un año de la trágica muerte, en diálogo con la revista Cromos, los papás de Lina Marulanda aseguraron que la modelo les dejó una conmovedora carta en la que les pedía perdón, expresaba lo que estaba viviendo y, además, dejaba clara cuál era su última voluntad.

Beatriz Cuartas, madre de la modelo y presentadora, señaló en ese entonces al medio citado que la noche anterior a su muerte, su hija la conmovió mostrándole algo muy privado. "Una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró, pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”.



Según se ha revelado a lo largo de los años por parte de las personas cercanas a Lina Marulanda, en ese entonces la modelo enfrentaba una complicada crisis financiera y una desilusión amorosa, lo que se sumaba a una falta de autoestima que pasaba la modelo afectada por los comentarios en redes sociales.



Paulina, su hermana, reveló a la revista colombiana que la paisa que entonces tenía 29 años reflejó muchos de esos sentimientos en su diario. "Todo el tiempo habla del amor y de la soledad. También escribe de cómo la falta de amor va afectando a una persona, sin que la otra se dé cuenta. Ella habla mucho de eso, hace mucho énfasis en el amor, en el vacío, en la soledad. Lo que vivió ella".

Esta fue la última voluntad de Lina Marulanda

La hermana de Lina Marulanda aseguró que en el diario que la modelo escribía todos los días no solo explicaba sus sentimientos y frustraciones, también dejó plasmados los deseos que todavía tenía pendientes.

"Ella dejó escrito, no es que yo lo diga, que quería poner su MisceLina (un negocio), escribir su diario, poner un instituto contra la depresión y estudiar abogacía, porque ella decía que uno, muchas veces por ignorancia, comete muchos errores", narró.