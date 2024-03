Luis Fernando Múnera fue una de las grandes caras del entretenimiento en Colombia. Su participación en éxitos como 'Los pecados de Inés de Hinojosa', 'La mujer del presidente', 'Pedro, el escamoso' y 'La saga, negocio de familia' lo catapultaron como una estrella que dejó un legado indiscutible en la industria.



Luis Fernando Múnera nació en el seno de una familia humilde de Bello, Antioquia, el 5 de abril de 1949. Ante la escasez económica y afectiva que inundaba su vida, tomó la determinación de huir de su casa.

Comenzó a labrar su camino en el mundo de los medios al obtener la oportunidad de ser locutor en una radio de Quibdó, donde conoció por primera vez el amor y formó su familia. Sus cercanos recuerdan que entró a Caracol Radio a finales de los años 70 y ya en la década siguiente hizo su salto a la pantalla chica.

Su carrera fue tan extensa como diversa; participó de proyectos para televisión, radio, cine, teatro e incluso montó su propia academia, posicionándose como uno de los referentes dentro del gremio del entretenimiento en el país.

A pesar de su éxito, en la cúspide de su carrera, se vio obligado a dar un paso al costado e irse del país cuando su vida se vio amenazada. También los quebrantos de salud empezaron a ser evidentes, especialmente después de sufrir un delicado accidente cerebrovascular a los 66 años.



Esto lo llevó a disfrutar más de su familia, pero la muerte de su esposa produjo en él una tristeza absoluta.



"Me dijo que ya no lo llamaban tanto, que temía que fuera olvidado. Le dije: 'Tú eres muy grande, tú eres un hombre muy capaz, tú eres un gran actor'', pero me dijo que las condiciones en las que se dan ahora los medios audiovisuales no son las que a uno le gustaría y esas cosas son muy normales, uno va pasando de moda", explicó el narrador deportivo Pache Andrade.

La vida de Luis Fernando Múnera terminaría apagándose el 9 de febrero de 2023, al fallecer en su residencia en Bogotá, en compañía de sus hijos. Pese a que los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, los esfuerzos fueron en vano.

"El legado de Luis Fernando es su dedicación, su habilidad para construir sus personajes, ese manejo de la voz tan poco frecuente en la actuación colombiana", expresó el guionista y productor Sergio Cabrera.