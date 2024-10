Delio 'Maravilla' Gamboa, la leyenda del fútbol a la que Colombia “le quedó debiendo”

Delio 'Maravilla' Gamboa, ícono del fútbol colombiano y figura clave en los años 60, falleció el 23 de agosto de 2018, dejando un legado imborrable. El futbolista, que brilló con equipos como Millonarios, Atlético Nacional y la Selección Colombia, se retiró del deporte a causa de una enfermedad que lo debilitó progresivamente.

Los dolores de 'Maravilla' Gamboa

Recordado por su habilidad en la cancha y su carácter humilde, Delio 'Maravilla' Gamboa enfrentó momentos difíciles en su vida personal. Dos muertes marcaron un antes y un después en su existencia: la de su amigo, el también futbolista Marino Klinger en 1975, y, años después, la de su esposa, Zenaida Fajardo, a quien él llamaba cariñosamente la Mona, en 2010.

Sus hijos y amigos relatan que, tras perder a su compañera de vida, Gamboa cayó en una profunda depresión de la cual nunca se recuperó del todo. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse activo en el fútbol, apoyando a jóvenes talentos y asistiendo a partidos locales, el deterioro de su salud fue evidente en los últimos años.

“Con la muerte de su esposa, la mona Zenaida, él empezó a deteriorarse, ya los años le fueron cobrando”, recordó en Expediente Final Juan Moreno, futbolista retirado.

Luego de 20 años en el fútbol, para Delio Gamboa ya nada tenía sentido, por lo que terminó abandonando su cargo de técnico.

Los últimos días del exfutbolista

En sus últimos días, el exfutbolista se trasladó a Cali, donde vivió junto a su hijo José Alejandro. El 23 de agosto de 2018, luego de sufrir varios infartos, sus ojos se cerraron para siempre.

"Siempre en mi corazón, siempre en mi mente va a estar una persona que hizo todo, que me dio la oportunidad. Un ángel que Dios me puso, porque si no hubiera sido por él, primero, yo no hubiera llegado Millonarios y, segundo, yo no hubiera vuelto a Millonarios, porque él me buscó", así lo recuerda Bonner Mosquera, futbolista retirado.

Aunque la noticia de su fallecimiento conmocionó a quienes lo conocieron y admiraron, su despedida fue discreta, alejada de los homenajes que su trayectoria merecía.

“Este país yo creo que le queda debiendo mucho a 'Maravilla' Gamboa en cuanto a agradecimiento y en cuanto a reconocimiento. Era un jugador que tuvo que tener un reconocimiento mucho más amplio que con el que ha contado y tuvo que tener muchas más ventajas y virtudes de lo que contó en su momento”, subrayó Nicolás Samper, periodista deportivo.