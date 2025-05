Nuevo juicio contra Harvey Weinstein: víctima da su testimonio en medio de demanda por abuso sexual

El nuevo juicio penal contra Harvey Weinstein en Nueva York, donde tres mujeres le acusan de abusos sexuales y violación por hechos ocurridos en 2006 y 2013, avanzó este miércoles con el crudo testimonio de una de las denunciantes y las solicitudes de la defensa para tumbar el caso. La productora de cine Miriam Haley intervino hoy para entrar de lleno en los dos episodios de 2006 por los que acusa a Weinstein: un episodio de sexo oral que presuntamente le practicó el otrora magnate audiovisual en un apartamento y la supuesta violación que supuestamente sufrió semanas después en Nueva York.

"Le dije que estaba con el periodo, pero él continuó (...) Le dije también que tenía puesto un tampón, pero él me lo quitó", detalló Haley con voz entrecortada, y mientras se removía en su asiento hasta romper a llorar, ante las preguntas de la fiscal adjunta Nicole Blumberg sobre el primer incidente. También entre lágrimas, y preguntada sobre el segundo, relató que el oscarizado productor la penetró sin su consentimiento, "eyaculó" dentro de ella sin usar condón y finalmente le dijo que no se preocupara "porque no podía tener hijos".

Weinstein (73 años) enfrenta cargos en Nueva York por varios casos recogidos en esta denuncia ; a la de Haley se suma la de Jessica Mann, una aspirante a actriz que asegura haber sido violada en una habitación de hotel de Manhattan en 2013; y la de la exmodelo Kaja Sokola, que se ha añadido a la acusación por un episodio similar en 2006. Haley, de origen finlandés y quien trabajó para la compañía de Weinstein en el reality 'Project Runaway', declaró hoy que volvió a mantener una "reunión de negocios" con Weinstein tras el supuesto episodio de sexo oral forzado porque "no sabía cómo reaccionar".

Además, añadió que no denunció el caso en su momento porque había trabajado para el productor de 'Shakespeare in Love' sin contrato y temía ser deportada o no poder volver a entrar a Estados Unidos, "también debido a su influencia". A la ahora productora cinematográfica, que volverá a la corte mañana para continuar con el interrogatorio, la Fiscalía le preguntó también por varios correos electrónicos de tono muy cordial de ella a los asistentes de Weinstein, y al propio Weinstein, llamadas o vídeos con castin que envió hasta cuatro años después de los sucesos.

"Hola, Harvey. ¿Cómo estás? Qué bueno verte en Cannes . Acabo de leer un artículo sobre que 'La familia Addams' irá a Broadway. Solo quiero recordarte que soy una genia. ¿No te lo aconsejé tres años atrás en un bar? Con mucho cariño, Miriam", rezaba uno de esos correos que envió directamente a Weinstein en 2008. La mujer de ahora 48 años, que a buen seguro será escrutada con mayor severidad sobre esta ambivalencia por la defensa de Weinstein, se limitó a responder que era su tono con todo el mundo y que solo trataba de "seguir trabajando" porque continuaba "atrapada" y pensaba que eso solo le había ocurrido a ella.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece Stephan Stern ofreciendo su testimonio ofreciendo su testimonio frente al juez Curtis Farber (arriba-d) y el acusado Harvey Weinstein (d). EFE/Jane Rosenberg

Dos solicitudes de anulación sin éxito

Por otra parte, durante la sesión de hoy, los abogados de Weinstein solicitaron sin éxito anular el juicio hasta en dos ocasiones, alegando que el jurado había sido contaminado. Primero, cuando Haley dijo que "desconocía que hubiera otras víctimas" en el momento de denunciar (2017) y, segundo, porque supuestamente la Fiscalía habría ocultado información "fundamental" sobre Haley, tal como que en 2006 se codeaba también con otros empresarios neoyorquinos.

Esa hipótesis va en la línea esgrimida por la defensa de Weinstein, que apunta a que las víctimas son mujeres interesadas que dieron su beneplácito a encuentros sexuales con el productor a cambio de ascender en el mundo del entretenimiento estadounidense, y que más tarde lo denunciaron para lucrarse.

Petición para reabrir otra investigación contra Weinstein

En las puertas del tribunal, la defensa de la modelo italiana Ambra Gutiérrez, quien denunció a Weinstein en Nueva York en 2015 por tocamientos en una oficina de la Gran Manzana , solicitó a los fiscales federales de Manhattan que investiguen el "encubrimiento" a Weinstein de las autoridades neoyorquinas. El equipo legal de Gutiérez, conformado por una exfiscal de delitos sexuales de Brooklyn y un exjefe del Departamento de Policía de Nueva York, aseguró hoy que las fuerzas del orden "exageraron y sobredimensionaron aspectos irrelevantes" para sobreseer el caso y beneficiar así a Weinstein.

"Weinstein era un poderoso magnate del mundo del entretenimiento, rico e intimidatorio que a menudo financiaba al Departamento de Policía y se hacía amigo de sus altos mandos", se detalla en la carta donde se pide formalmente la reapertura de la investigación sobre el caso de su clienta.

EFE/MATEO MEDINA ESCOBAR