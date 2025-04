Últimos días de Leonor González Mina: la enfermedad que apagó la voz de la Negra Grande de Colombia

Leonor González Mina , conocida como la Negra Grande de Colombia, fue una mujer fuerte, admirada y respetada. Su voz no temblaba cuando cantaba por aquellos que no tenían voz ni voto. A través de su interpretación de Yo me llamo cumbia, alcanzó la gloria y se convirtió en un símbolo de la cultura colombiana en el exterior. Sin embargo, sus últimos días estuvieron marcados por la enfermedad y el silencio.

Leonor González Mina atravesó por muchas adversidades desde que se escapó de su casa a los 16 años persiguiendo su sueño de ser artista. En Expediente Final , amigos y familiares relataron cómo enfrentó múltiples desafíos, desde la discriminación racial en diversas partes del mundo hasta la muerte de uno de sus hijos. A pesar de las amenazas de muerte por su deseo de participar en la política colombiana, nunca se rindió.

Pionera en la música afrocolombiana

La Negra Grande fue la primera mujer en interpretar cantos de la tierra y de la raza en escenarios europeos, promoviendo la cultura afrocolombiana. A través de su música, visibilizó las tradiciones y las luchas de su comunidad, convirtiéndose en un referente para muchos.

La Negra Grande de Colombia, un ícono de la música afrocolombiana Foto: Expediente Final

La enfermedad que apagó su voz

En sus últimos años, Leonor González Mina padeció Alzheimer, una enfermedad que afectó su memoria y su capacidad para reconocer a sus seres queridos. Vivió para cantar, pero al final de sus días perdió el habla y olvidó sus canciones. Poco a poco, la Negra Grande apagó su llama.

Leonor pasó sus últimos días en el Hogar Paraíso Gold, ubicado en Pance, Valle del Cauca, al cuidado de especialistas. Expediente final recorrió los pasillos y los lugares por donde La Negra se despidió de Colombia, de su música y de su memoria.

En la habitación 13 del Hogar Paraíso Gold, se apagó para siempre la vida de la famosa y admirada Leonor González Mina. Su espacio permanece exactamente igual al día que pasó por primera vez allí, dos años atrás, cuando llegó con la esperanza de disfrutar tranquila, en paz y segura los últimos días de su vida.

"El día que yo no me pueda arreglar, maquillar y trenzarme el cabello no me subo más a un escenario", contó Camilo Zamora, sobrino-nieto de la Negra Grande.

"Lo más impactante fue cuando ya no hablaba. Entonces ella expresaba, pero no decía nada, o gritaba. Pero en los ojos de ella se veía que te reconocía", afirmó Juana Cabezas, nieta de la Negra Grande.

Leonor González Mina, La Negra Grande de Colombia, falleció a los 90 años Foto: Expediente Final

Última aparición pública de la Negra Grande

La última vez que fue vista en público fue por iniciativa de la entonces ministra de Cultura Carmen Vázquez, en el año 2019, durante la celebración del Día de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña.

Yo Me Llamo Cumbia es una de las canciones más emblemáticas interpretadas por La Negra Grande de Colombia. Esta pieza se convirtió en un himno del folclore colombiano, celebrando la identidad y la cultura. La interpretación de González Mina es especialmente poderosa, destacando su voz única y su capacidad para transmitir la esencia de la cumbia.

El legado de Leonor González Mina

A pesar de los desafíos que enfrentó en sus últimos años, el legado y el impacto de Leonor González Mina en la música y la cultura colombiana permanecen intactos. Falleció el 27 de noviembre de 2024 a los 90 años en Cali. A las 11 de la mañana de ese día, la admirada Negra Grande de Colombia se quedó dormida y nunca más se volvió a despertar. Un paro cardiorrespiratorio le puso fin a la luz de esta mujer que, gracias a la pasión de su alma, llegó más lejos de lo que se imaginaba, dejando una huella inigualable en el camino por la lucha de las minorías.

La Negra permaneció en cámara ardiente en el Consejo Municipal de Cali. Su cuerpo fue cremado y la familia guarda celosamente sus cenizas. No ha habido en Colombia una mujer con la voz extraordinaria de la Negra Grande de Colombia.

Dejó un legado inmensamente grande para muchas personas y generaciones. La mejor forma de honrarla es resaltando y retomando todos esos valores que la hicieron grande: un legado de persistencia, entrega y amor por la tierra y la patria.