Ella era Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia: reina de la cumbia y el porro

Leonor González Mina, conocida como La Negra Grande de Colombia, murió este 27 de noviembre de 2024 a los 90 años. Fue la primera mujer afrocolombiana en llegar a la portada de un disco, a la televisión y al cine nacional e internacional, pero también tuvo que lidiar con el lastre del racismo y la esclavitud.

La Negra Grande de Colombia convirtió el ‘Yo me llamo cumbia’ en un himno nacional y llevó el folclor de nuestro país a los lugares más remotos del planeta: a la China, a la Unión Soviética y hasta la Patagonia.

“Cuando nací, todo el pueblo de dio cuenta porque di un alarido que todo el mundo se dio cuenta que yo había nacido, entonces de esa época estoy cantando”, le contó a Los Informantes Leonor González Mina en una entrevista en 2018.

Oriunda de Jamundí, Valle del Cauca, tuvo que ponerle cara a la violencia desde que era muy pequeña. Nació un 16 de junio de 1934, incursionó en el arte a los 18 años y luego se convirtió en una de las artistas más representativas de Colombia.

En su juventud, la violencia partidista le quitó a uno de sus hermanos y tres años más tarde su mamá, quien lo vio morir, también falleció de pena moral. “Lo peor es que después de que lo matan se quedan mirándolo y dicen ‘este no era el perro que buscábamos’, y le cayó a los pies a mi mamá. Mi mamá se enloqueció”, relataba.

Los inicios de Leonor González Mina

Inició su vida recorriendo el mundo junto al ballet de Delia Zapata Olivella y el antropólogo y escritor colombiano Manuel Zapata Olivella fue el que lanzó ‘de golpe’ al estrellato. Según contaba ella misma, cuando debía salir al escenario en el teatro Olympia de París entró en pánico y, mientras lloraba, Olivella la empujó y terminó frente al público.

“Termine en el centro el del escenario y yo miraba como loca, asustada. ¿Cómo sería la cara que yo tenía que la gente le dio risa? Pero ya después como que ‘bueno, ya me tocó’ y empecé a cantar”, decía sobre ese impulso que la llevó a crecer tanto que se convirtió en la Negra Grande de Colombia.

La Negra Grande de Colombia cantó en escenarios en todo el mundo Suministrada a Los Informantes

Así, poco a poco, se convirtió en la afrocolombiana en tomarse los más grandes escenarios del mundo, las carátulas de los discos, el cine de Bertolucci y la televisión. Fueron muchas las canciones, los premios y las giras, pero ella siempre volvió a Roble, su pueblo natal, donde los recuerdos de su niñez la asaltaban.

“Yo era hiperactiva, bailaba, cantaba, chillaba, gritaba y, cuando no me paraban bolas, yo decía ‘ aquí nadie me quiere’”, reveló en su momento en Los Informantes mientras hacía un recorrido por esa casa en la que creció.

Fue siempre libre por el mundo con su sonrisa y su orgullo cantando ‘Yo me llamo Cumbia y demostrando que era la reina por donde iba.