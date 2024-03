Durante su trayectoria, el actorLuis Fernando Múnera, como cualquier artista, tuvo altibajos que lo llevaron a replantearse su profesión. En Expediente Final, de Caracol Televisión, sus familiares y amigos cercanos recordaron el episodio en el que su vida se vio amenazada; esto lo llevó a tomar una radical decisión con relación a sus proyectos personales.



John Múnera, nieto del hoy fallecido actor, recordó que su abuelo fundó una academia en Bogotá con la intención de que los amantes del teatro tuvieran un lugar para practicar dicho arte y pudieran relacionarse con personas del medio.

Conocidos de Luis Fernando Múnera aseguraron que el proyecto, que tenía como uno de sus pilares la locución, tenía un buen crecimiento y aceptación dentro de la ciudad, sin embargo, esto también le trajo problemas personales.

"Lo llamaron de Venezuela. Allá estuvo como un año, yo me quedé con la academia manejándola y cuando regresó fue que le llegó la amenaza (...) Entramos y encontramos debajo de la puerta un pasquín que decía: ´Cierre esto, si no cierra esa academia lo vamos a matar´", comentó John Múnera, hijo del actor.

De acuerdo con la familia de Luis Fernando Múnera, la situación de seguridad que afrontaba el país y la incertidumbre que generaron en el locutor las amenazas hicieron que cerrara su academia y se resguardara en Estados Unidos varios meses.

Publicidad

"Yo fui una de las pocas personas que me di cuenta cuando se iba a ir porque no le quiso decir a nadie. Cuando me miró a los ojos y me dijo 'nos vemos después´ yo sabía que no lo iba a ver en mucho tiempo", destacó el narrador deportivo Pache Andrade, íntimo amigo de Múnera.

Sofía Múnera, hija del intérprete, aseguró que este tipo de flagelos son difíciles para cualquier persona, pero para su padre fueron especialmente complicados porque "estaba en el punto máximo de su carrera actoral".

Publicidad

A pesar de ello, Luis Fernando Múnera regresó a Colombia y siguió cosechando éxitos en su vida profesional.