¡Tenga cuidado! Este es el hábito que daña la batería de su iPhone sin que lo note

iPhone hace parte de los teléfonos inteligentes más utilizados en el mundo, reconocido por su diseño y sistema operativo de gran rapidez; sin embargo, muchos usuarios desconocen los cuidados y adoptan costumbres que, aunque bien intencionadas, pueden afectar negativamente el funcionamiento del dispositivo, especialmente la potencia de la batería.

Durante mucho tiempo, cerrar manualmente las aplicaciones en segundo plano ha sido un hábito común que ha sido visto cómo una práctica efectiva para el ahorro de la batería en los iPhone . No obstante, este consejo que reiterativamente ha sido compartido por los usuarios, no solo es innecesario, también puede afectar a la autonomía del dispositivo.

Expertos de Apple coinciden en que forzar el cierre de las aplicaciones no contribuye a una mejor gestión energética. Por el contrario, esta acción provoca un mayor consumo de batería, ya que obliga al sistema a reiniciar procesos que podrían mantenerse suspendidos sin gasto significativo.

Botón secreto de iPhone para ahorrar batería: ¿cuál es? - Getty Images

Este debate se ha extendido por años y muchos usuarios creen que al cerrar una app dejan de consumir recursos. No obstante, iOS, el sistema operativo de Apple, ha sido diseñado para "suspender" automáticamente las aplicaciones que no están en uso, esto significa que no siguen ejecutándose ni consumiendo memoria o energía mientras están en segundo plano.

"Ante todo, no se ejecutan en segundo plano. Están suspendidos", explicó Lawrence Finch, experto con una maestría en Ciencias de la Computación.

A diferencia de lo que sucede en muchos teléfonos Android, las apps suspendidas en un iPhone no representan una carga para el sistema. Están en pausa y listas para reactivarse rápidamente cuando el usuario decide volver a usarlas.

Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple, reafirmó esta postura en una comunicación con el medio 9to5Mac. Al ser consultado sobre si es recomendable cerrar las apps abiertas, respondió explícitamente: “No y no”.



¿Cuándo se deben cerrar las aplicaciones en el dispositivo?

El soporte oficial de Apple también indica que solo se debe finalizar el proceso de una aplicación cuando esta se bloquea. "Solo debes cerrar una app si no responde", se lee en las indicaciones. En situaciones normales, cerrar apps de manera frecuente no aporta beneficios al usuario, sino que, según la compañía, ocasiona una mayor demanda de energía.

Cada vez que se cierra una aplicación, iOS debe eliminarla completamente de la memoria si se vuelve a abrir y el sistema necesita cargarla desde cero, lo que implica leer datos del almacenamiento interno, reiniciar procesos y restablecer conexiones; todo ese esfuerzo representa un gasto adicional de batería.

El portal especializado TechRadar también respaldó esta visión técnica. "El hecho de que aún puedas verlas al deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio es simplemente un indicador visual que te permite saber que estuvieron abiertas recientemente y que están listas para reanudarse cuando las necesites", informó.

Apple insiste en que la mejor manera de optimizar el rendimiento de la batería es permitir que iOS maneje las tareas por sí solo. El sistema ha sido diseñado para hacerlo de forma eficiente, sin necesidad de intervenciones manuales. Esto no solo mejora el uso cotidiano del teléfono, sino que contribuye a prolongar la vida útil de la batería.

El iPhone es conocido por tener buena cámara - Getty Images

¿Qué hacer entonces para cuidar la batería del iPhone?