Tras radicar consulta popular en el Congreso, ¿qué pasos siguen para que sea llevada a las urnas?

El presidente Gustavo Petro radicó ante el Senado de la República las 12 preguntas de la consulta popular que prevé llevar a las urnas en aproximadamente cuatro meses. El jefe de Estado presentó el documento en el Parlamento, tras las movilizaciones que se convocaron el 1 de mayo en varias ciudades del país para apoyar este mecanismo de votación. Minutos antes, tomó la espada del Libertador Simón Bolívar, afirmando que este símbolo “nos comanda y nos guía en esta lucha por los derechos y la libertad del pueblo. La espada nos guía y quiero en su honor entregársela al pueblo”.

La consulta popular está enfocada únicamente con puntos de la reforma laboral que la Comisión VII del Senado hundió en tercer debate, en marzo pasado, argumentando que “más de 500.000 colombianos que se podrían quedar sin empleo”, según palabras de Nadia Blel, presidenta de dicha comisión.

Paso a paso de la consulta popular tras ser radicada

Para que sea llevada a las urnas, primero tiene que pasar un filtro en el Senado, que tiene un plazo de 30 días para dar su visto bueno. Debe contar con 53 de los 105 votos de los congresistas.

“Tenemos la confianza de que por lo menos 60 senadores de la República votarán afirmativamente esta solicitud, porque además de los partidos, que son partidos de oposición en el Congreso de Colombia y en el Senado, pues hay también sectores de

otros partidos que acompañan al Gobierno habitualmente en sus iniciativas y proyectos en el Senado y en el Congreso”, dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en entrevista con Noticias Caracol.

Al ser preguntado sobre lo que pasará si no aprueban la consulta popular, el alto funcionario contestó que “después vendrán las elecciones del Congreso. El mecanismo que tenemos en nuestra democracia es el pronunciamiento de la gente en las urnas y una manera de revocar a la representación parlamentaria y a los congresistas, pues es mediante el proceso de elección de un nuevo Congreso”.

Publicidad

Citó, además, las palabras del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que “la consulta va porque va”. Aseveró que “la consulta ya a estas alturas es irreversible. El Gobierno cree que el mecanismo más correcto, más expedito, más aconsejable para tramitar una reforma al mundo del trabajo, habida cuenta del hundimiento de la reforma en la Comisión Séptima del Senado es la consulta popular”.

Añadió que “lo que ha propuesto el Partido Liberal, por ejemplo, es una minireforma, una reformita de 2 puntos de 82 artículos que tiene la reforma laboral. Así que nosotros creemos que lo mejor es que ante la negativa del Congreso en atender los derechos de los trabajadores de Colombia, pues tienen que ser los trabajadores y el pueblo colombiano los que ahora se pronuncien sobre ese asunto”.

¿Se puede convocar la consulta popular por decreto?

Gustavo Petro y su gabinete han insistido en que si el Congreso no se pronuncia, el Gobierno tiene la potestad de convocarla por decreto. “El tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días y, si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el Presidente, por decreto, convoca la consulta tal cual dice la ley, si no aprueba o no se pronuncia”, dijo el jefe de Estado en un consejo de ministros.

Publicidad

Por su parte, Diego González, secretario general del Senado, manifestó al respecto que “lo que establece la ley es que el concepto puede ser favorable o desfavorable”. En el segundo caso, “el presidente de la República deberá utilizar otro mecanismo de intervención ciudadana que es diferente a la consulta popular”, explicó, aclarando que “la ley 134 establece que, vencido el plazo, el presidente podrá realizarlo por decreto, es decir, vencido el plazo sin que el Congreso se pronuncie. Pero si el Congreso se pronuncia negativamente, quiere decir que no está dando posibilidad a esta oportunidad de consulta popular”.

El analista Pedro Medellín subrayó en Noticias Caracol que “solo en el caso en donde el Congreso no delibere o no llegue a un acuerdo, en ese caso, cuando no hay esa decisión, el presidente podría expedirla por decreto o podía citarla, convocarla por decreto. No hay otro mecanismo, no tiene otra opción. El presidente amenaza, pero no tiene ninguna otra posibilidad real”.

Por lo menos 13,6 millones de colombianos deben participar en la consulta popular - Colprensa

¿Cuántos votos necesita la consulta popular en las urnas para pasar?

El ministro Sanguino recordó que “la Ley 1757 del 2015 establece que esa consulta debe hacerse en los tres meses siguientes a su concepto favorable en la plenaria del Senado de la República. Nosotros, por supuesto, definiremos la fecha o la definirá el propio presidente de la República y eso permitirá, digamos, un periodo de campaña de pedagogía sobre cada una de las preguntas para que millones de colombianos, nosotros aspiramos a que por lo menos 15 millones de colombianos, se expresen en las urnas y que la mayoría de esos millones de colombianos lo hagan favorablemente votando por el sí cada una de las 12 preguntas”.

Para que la consulta popular sea válida, por lo menos 13,6 millones de ciudadanos deben participar en la votación, por encima de los 11,2 millones que votaron por Petro en las elecciones de 2022. De superar el umbral, las preguntas con respuesta afirmativa se harán realidad si obtienen la mitad más uno de los votos válidos.

Publicidad

"La consulta obliga en menos de seis meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el congreso no las aprueba, el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto", expresó el jefe de Estado en X.

Las preguntas están diseñadas con dos únicas respuestas posibles: Sí o no. En su mayoría los interrogantes conducen a reducir la jornada y ampliar los derechos laborales.

¿Cómo les ha ido a consultas populares anteriores?

La consulta anticorrupción de 2018 no alcanzó el umbral necesario, así como el plebiscito de 2016 para aprobar el histórico acuerdo de paz con las Farc. El expresidente Juan Manuel Santos perdió en las urnas y tuvo que reformular el acuerdo con los rebeldes. En 2017 el grueso de la exguerrilla depuso las armas.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*Con información de Noticias Caracol y Agencia AFP