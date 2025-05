Raphael habla sobre su diagnóstico con linfoma cerebral: "Una sensación fatal"

A finales del 2024 los fanáticos del cantante español Raphael vivieron momentos de angustia por su salud, luego de que el famoso fuera hospitalizado tras desmayarse en medio de una entrevista en vivo en el programa 'La Revuelta'. Días después de lo ocurrido el hombre fue diagnosticado con un linfoma cerebral , algo que generó más preocupación. Después de varios meses, más recuperado, el famoso concedió una entrevista en la que habló de sus emociones y reflexiones por lo ocurrido.

En diálogo con la agencia de noticias EFE el artista de 81 años recordó los detalles de lo que le ocurrió ese 18 de diciembre, cuando se encontraba en Madrid, en el Teatro Príncipe Gran Vía, grabando una entrevista para el programa La Revuelta, cuando empezó a sentirse mal. Raphael detalló que todo fue muy extraño, pues se sentía bien, pero de un momento a otro no podía coordinar lo que pensaba con lo que decía.

"Me acuerdo mucho del choque que yo tenía porque yo quería decir una cosa, pero decía otra. Entendía lo que me estaban diciendo, pero, al momento de traducirlo en palabras, me salía yo qué sé... Entonces no era dueño de la situación. Es una sensación fatal", recordó el cantante español, quien inmediatamente fue trasladado en una ambulancia a un centro médico. El primer indicio de lo ocurrido fue un accidente cerebrovascular. También indicó que todo fue una sorpresa para él, "no me di cuenta. Notaba algo raro, pero no pensé nunca que fuera una cosa tan grave".

Con el paso de los días y su hospitalización y traslado a otro centro médico, los galenos confirmaron que el cantante "presenta un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó". Ahora, tras varios meses de tratamiento, el famoso se siente listo para hablar al respecto y, más importante aún, para regresar a los escenarios.

Raphael asegura que sintió miedo por su diagnóstico

Aunque el intérprete de 81 años parece que manejó con tranquilidad su diagnóstico, reconoció en la entrevista que sintió algo de temor al escuchar sobre el linfoma. "Si te digo que no me asusté, mentiría, pero si te digo que me he estado asustado, pues tampoco". Raphael detalló que el diagnóstico claro que le generó angustia y preocupación, pero su forma de ser lo ha acostumbrado a reaccionar con calma y encontrar una solución, en su caso aceptó lo que vendría y confió en los médicos.

"Los médicos siempre dicen que soy un enfermo que pone mucho de su parte", expresó el cantante que ya se siente listo para retomar su carrera artística, luego de que varios de sus conciertos fueran cancelados por este impase de salud. "Yo estoy muy bien", agregó detallando que su regreso cuenta con la aprobación de sus médicos y con la de su familia, quienes se han convertido en su gran apoyo y constantemente están pendientes de sus cuidados. El artista señaló que le han pedido que siga con los cuidados indicados, pero no que se aleje de los escenarios.

El artista también habló sobre la muerte y recalcó que no le teme, pero tampoco se siente preparado para ella. Anunció que no retomará su agenda de conciertos con la misma exigencia de antes, por lo que no espera hacer más de un concierto por semana y mucho menos alguna gira, todo será dosificado para mantener su salud. "Yo quiero estar en todos lados mientras Dios me deje", aseguró anticipando que también quiere realizar presentaciones en Latinoamérica.

Desde el 15 de junio se sabe que Raphael iniciará su regreso a los escenarios de una forma dosificada que le permita seguir con su pasión, pero también cuidando de su salud. Ha anticipado que hay confirmadas más de 10 fechas en diferentes ciudades de España, pero espera que no lo califiquen como una gira de despedida, porque todavía tiene planes de regresar al estudio y seguir sorprendiendo con nueva música.

