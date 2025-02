Fabio Andrés Legarda: Expediente Final reconstruyó lo sucedido el 7 de febrero que murió el artista

El 7 de febrero de 2019, la vida de Fabio Andrés Legarda Lizcano, conocido artísticamente como Legarda, terminó de manera abrupta. A sus 29 años, el cantante, compositor y youtuber colombiano fue víctima de una bala perdida durante un intento de robo en Medellín. Este hecho marcó profundamente a sus familiares, amigos y seguidores, quienes aún hoy, seis años después, recuerdan al artista.

¿Qué le pasó a Legarda?

Legarda se encontraba en un vehículo del servicio de Uber, desplazándose por una calle cerca de la avenida El Poblado, en Medellín. Eran aproximadamente la 1:22 de la tarde cuando una bala perdida lo impactó en la cabeza.

Alberto Lizcano, tío del artista, relató los hechos en Expediente Final en el 2019: “Él iba chateando, cuando de pronto dos tipos en una moto van a atracar a alguien que se coloca en un vehículo al lado de ellos. Uno de los tipos que iba, según lo que relatan, es que era guardaespaldas o algo similar, saca el arma de fuego y comienza a disparar”.

La noticia de lo sucedido llegó rápidamente a los familiares de Legarda. Patricia Lizcano, madre del cantante, intentó comunicarse con su hijo sin saber lo que había ocurrido.

“Patricia Lizcano, mi hermana, llama al hijo a saludarlo, a comunicarse con él y en ese momento le contesta la Policía y le relata lo sucedido. Mi hermana me llama a mí, enloquecida, dando gritos, diciéndome la noticia”, recordó Alberto Lizcano.

Luisa Fernanda W, quien era la novia del cantante en ese momento, también recibió la trágica noticia de manera inesperada.

“A mí me suena el celular y es la mamá de Fabio y cuando ella a mí me da la noticia, yo entro en un shock muy fuerte. No tendría palabras para contarles cómo fue, o sea, yo estaba como en automático, yo no lo asimilé”, aseguró Luisa Fernanda W en Expediente Final.

El artista fue llevado de urgencias a la Clínica Medellín, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvar su vida. Sin embargo, falleció. Los minutos pasaban y la angustia se apoderaba de sus seres queridos.

Poco a poco, familiares, amigos cercanos, la prensa y los seguidores de Legarda se enteraron de lo ocurrido.

Un legado que perdura

A pesar de su corta carrera, Legarda dejó un legado que aún es recordado. Desde joven mostró un gran interés por el arte y se hizo famoso principalmente por la música urbana y el reguetón. Nació el 18 de noviembre de 1989 en Popayán, Colombia, y creció en Atlanta, Estados Unidos.

“Muy talentoso, era muy creador. Él mezclaba lo que es ser artista y ser youtuber”, relató el cantante Mr. Black. Yuranis León, artista y esposa de Mr. Black, también recordó a Legarda con cariño: "Yo lo veía así, como esa persona guerrera, alegre, extrovertida como el caballito cochero que va para adelante y no lo detiene”.

La mayoría de los colombianos no tuvieron la oportunidad de conocer cómo era realmente Legarda como ser humano. Escucharon su música y admiraron su talento, pero gran parte del país quedó con la sensación de querer saber más sobre él.

“Uno cree que este tipo de cosas no pasan y que menos que le van a pasar a uno”, afirmó Luisa Fernanda W sobre su dolorosa partida.

Legarda era un hombre lleno de sueños y extremadamente organizado. “Era un hombre muy sabio en muchísimos aspectos, una persona súper soñadora, correcta, era un hombre demasiado organizado, pero más que todo eso súper amoroso. O sea, él era tanto amoroso con su familia, como con sus amigos y conmigo”, afirmó Luisa Fernanda W.

La música de Legarda y su legado continúan vivos, recordando a un joven artista que partió demasiado pronto.