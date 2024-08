Esta es la verdad tras el mito de la relación entre Gloria Valencia de Castaño y Pacheco

Gloria Valencia de Castaño se destacó en la televisión colombiana, entre otras, junto a Fernando González Pacheco y Jota Mario Valencia. Con ellos conformó el exitoso programa ‘Los tres a las seis’, el show que reunió a tres de los presentadores más icónicos de Colombia en su momento.

‘Los Tres a las 6’ ofrecía un formato innovador y entretenido que capturó la atención de la audiencia. La combinación de talentos y carismas de Gloria, Pacheco y Jota Mario hizo que el programa fuera un éxito rotundo, consolidando aún más sus carreras y dejando una huella imborrable en la televisión colombiana.

Gloria Valencia de Castaño y Pacheco

Durante años, muchos colombianos creyeron que Gloria Valencia de Castaño y Fernando González Pacheco eran esposos, una confusión que se originó en parte por sus frecuentes apariciones juntos en televisión. Sin embargo, este mito no podría estar más lejos de la realidad.

“Pacheco era mi karma porque en el colegio me decían que era mi papá y yo decía yo ‘no, mi papá no es Pacheco’. (Me decían) Sí, sí, sale en televisión con tu mamá desayunando y la muchacha dice ‘doña Gloria, llegó Pacheco’. Yo decía es una comercial de La Fina, eso no tiene nada que ver con mi mamá. Pero, en cambio, el gran amigo de Pacheco sí era papá, mamá no tanto, pero ella siempre dijo de él que era el verdadero presentador”, recuerda Pilar Castaño, hija de Gloria Valencia de Castaño y Álvaro Castaño.

Otras polémicas sobre Gloria Valencia de Castaño

Uno de los episodios más molestos en la vida de Gloria Valencia de Castaño fue la constante vinculación de su nombre con discotecas de baja reputación y burdeles.

"A mi casa llamaban mucho a decir que si era la casa del burdel de Gloria Valencia. Hubo mucho tiempo un tema de Gloria con un burdel, porque en la época de Carlos Pinzón y Alfonso Lizarazo, ellos hicieron una discoteca en un parqueadero con Fernando Gómez que se llamaba La Bomba”, cuenta Pilar Castaño sobre un lugar que se convirtió en el epicentro del rock en Colombia, donde se presentaban bandas emergentes.

La Bomba fue por mucho tiempo el lugar preferido de los jóvenes en Bogotá, y en medio de su popularidad, se desarrollaron rumores infundados que asociaban a Gloria Valencia de Castaño con el establecimiento.