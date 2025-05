Pico y placa Medellín para mayo de 2025: así va la rotación durante el quinto mes del año

El pico y placa es una medida de restricción vehicular implementada en varias ciudades de Colombia, incluyendo Medellín, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión en las vías. Esta medida limita la circulación de vehículos particulares y motocicletas en días y horarios específicos, según el último dígito de la placa para los automóviles y el primer dígito de la placa para las motocicletas. En Medellín, el pico y placa se aplica de lunes a viernes, desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., y afecta a una amplia variedad de vehículos, incluyendo automóviles, camionetas, camperos, motocarros, cuatriciclos, motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos.

La medida busca no solo aliviar el tráfico, sino también contribuir a la mejora de la calidad del aire en la ciudad. Los taxis también están sujetos a la restricción, aunque con un esquema de rotación diferente que se aplica una vez cada dos semanas, en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Durante los días festivos, la medida de pico y placa no se aplica, permitiendo una mayor flexibilidad en la movilidad de los ciudadanos.

Pico y placa en Medellín para mayo de 2025 - FOTO: Alcaldía de Medellín.

Pico y placa en Medellín para mayo de 2025

Para el mes de mayo, la rotación del pico y placa en Medellín se mantiene con la misma estructura que ha sido implementada desde el inicio del año. Esta es la distribución de los números de placa que estarán restringidos semana por semana:

Semana del 5 al 11 de mayo



Lunes, 5 de mayo: 3 y 4

Martes, 6 de mayo: 2 y 8

Miércoles, 7 de mayo: 5 y 9

Jueves, 8 de mayo: 1 y 7

Viernes, 9 de mayo: 0 y 6

Semana del 12 al 18 de mayo



Lunes, 12 de mayo: 3 y 4

Martes, 13 de mayo: 2 y 8

Miércoles, 14 de mayo: 5 y 9

Jueves, 15 de mayo: 1 y 7

Viernes, 16 de mayo: 0 y 6

Semana del 19 al 25 de mayo



Lunes, 19 de mayo: 3 y 4

Martes, 20 de mayo: 2 y 8

Miércoles, 21 de mayo: 5 y 9

Jueves, 22 de mayo: 1 y 7

Viernes, 23 de mayo: 0 y 6

Semana del 26 al 31 de mayo



Lunes, 26 de mayo: 3 y 4

Martes, 27 de mayo: 2 y 8

Miércoles, 28 de mayo: 5 y 9

Jueves, 29 de mayo: 1 y 7

Viernes, 30 de mayo: 0 y 6

Pico y placa en Medellín primer semestre de 2025 - Alcaldía de Medellín

Vías exentas del pico y placa en Medellín

La medida de pico y placa en Medellín se aplica en la mayoría de las vías principales de la ciudad, con algunas excepciones. Las vías exentas de la restricción incluyen:



Avenida Regional

Autopista Sur

Avenida Regional Occidental (paralela)

Vía a Las Palmas

Vía a Occidente

Conexiones de la Avenida 33 y la Calle 10

Estas exenciones permiten una mayor fluidez en las rutas de conexión regional y nacional, facilitando el tránsito de vehículos que necesitan desplazarse entre diferentes áreas de la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, es importante destacar que en las calles internas de los barrios, la medida de pico y placa sí se aplica, y los conductores deben estar atentos a las restricciones para evitar sanciones.

Vías exentas del pico y placa en Medellín para 2025 - Alcaldía de Medellín

Multa por infringir el pico y placa en Medellín

El incumplimiento de la medida de pico y placa en Medellín puede resultar en sanciones significativas. La multa por infringir el pico y placa equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que en 2025 se traduce en aproximadamente 711.750 pesos. Además de la multa económica, el vehículo puede ser inmovilizado, lo que genera costos adicionales y complicaciones para el conductor.

Es fundamental que los conductores estén informados sobre los días y horarios en los que su vehículo está restringido para evitar estas sanciones. La Secretaría de Movilidad de Medellín realiza controles rigurosos, tanto a través de agentes de tránsito como mediante cámaras de fotodetección, para asegurar el cumplimiento de la medida.



Pico y placa en Medellín para taxis

Esta restricción se aplica de lunes a viernes, desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., y afecta a los taxis según el último dígito de su placa. La rotación de los números de placa se realiza de manera quincenal, lo que significa que cada número tiene días específicos en los que no puede circular durante dos semanas consecutivas.

Pico y placa en Medellín para taxis primer semestre 2025 - Alcaldía de Medellín