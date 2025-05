Esto dijo falso cirujano colombiano en Nueva York sobre paciente que murió: "Entré en pánico"

La muerte de una mujer colombiana en Estados Unidos, luego de que se realizara una cirugía plástica en un consultorio improvisado en una casa, destapó la fachada de un falso cirujano -también colombiano- que operaba sin permiso en la ciudad de Nueva York. El hombre fue capturado por las autoridades estadounidenses cuando iba a abordar un vuelo hacia Florida, en donde tomaría otro hacia Medellín.

El hombre fue identificado como Felipe Hoyos Foronda, un colombiano de 37 años que estaba ejerciendo como médico, sin ninguna autorización, en la ciudad de Nueva York. Tras ser puesto a disposición de las autoridades, el hombre confesó los detalles de la intervención que le realizó a su connacional y los últimos momentos que estuvo con vida luego de la operación.

¿Quién era la colombiana que operó el falso cirujano?

Fue la muerte de María Paz Peñaloza , una mujer colombiana de 31 años, la que puso a este falso médico bajo la lupa de las autoridades. La mujer murió el pasado 11 de abril, luego de someterse a una intervención estética en los glúteos en el improvisado consultorio que Hoyos Foronda tenía en su casa. Los hechos ocurrieron en una casa en el barrio Astoria, en Nueva York.

Sufrió un paro cardiaco y su "medico" huyó - Redes Sociales

Según reveló la Fiscalía del Distrito de Queens, María Paz Peñaloza acudió a la casa de Felipe hoyos Foronda el pasado 28 de marzo para realizarse una intervención en sus glúteos. El 'consultorio' estaba ubicado en el primer piso de la vivienda y, en medio del procedimiento, la paciente sufrió un paro cardíaco a causa de una inyección de lidocaína, un anestésico local.

Desde entonces, la mujer fue trasladada a un hospital de Queens, en Nueva York, donde fue declarada con muerte cerebral y donde permaneció hasta el pasado 11 de abril, día en el que fue desconectada y falleció. El falso médico fue capturado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy por agentes de la Autoridad Portuaria, intentando abordar un vuelo hacia Florida, el mismo día del procedimiento. El hombre dio su versión de los hechos el 28 de abril ante un juez.

¿Qué dijo el falso médico colombiano?

Ante la Fiscalía de Nueva York, el colombiano Felipe Hoyos declaró que "le puse una vía intravenosa. Le inyecté lidocaína. Se lo mostré a los paramédicos". Según su relato, en su consultorio improvisado contaba con todo el mobiliario, medicamentos, jeringas y aparatos para llevar a cabo estos procedimientos, pero en el caso de María Paz Peñaloza, ella empezó a sentirse mal inmediatamente le inyectó la anestesia local y él mismo llamó al 911 al ver que no mejoraba. "No soy médico colegiado aquí. Entiendo que no se me permite ejercer la medicina", confesó el sujeto ante las autoridades.

Felipe Hoyos Foronda, falso cirujano colombiano, declaró ante las autoridades - Foto: New York Post

Según Univisión, María Paz sufría de unos fuertes dolores en esa zona del cuerpo por unos rellenos sintéticos que se había puesto en Colombia años atrás. La mujer había contactado a Felipe Hoyos por redes sociales con la intención que él se los retirara. La Fiscalía reveló en su acusación un audio de WhatsApp en el que el falso médico le prometía a Peñaloza un procedimiento sencillo y sin complicaciones, por el cual le cobró 1.900 dólares. "El procedimiento se realiza más o menos en unos 40 o 60 minutos. Como te dije es mínimamente invasivo, con anestesia localizada, como entras, sales", le dijo.

Hoyos aclaró que es médico licenciado en Colombia, pero nunca presentó la documentación válida en Estados Unidos . La Fiscalía lo acusó inicialmente de agresión en segundo grado y ejercicio no autorizado de una profesión, agregando que el cuerpo de María Paz Peñaloza presentaba lesiones físicas graves realizadas con un instrumento peligroso y sin contar con autorización profesional. Tras la muerte de la mujer, lo acusaron también con cargos formales de homicidio involuntario.

Mientras sigue avanzando el proceso Hoyos Foronda permanece en prisión preventiva sin derecho a fianza tras declararse no culpable de los cargos. El falso cirujano colombiano regresara a la corte el próximo 3 de junio, según ordenó la juez de la Corte Suprema Ushir Pandit-Durant. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de entre cinco y 15 años de prisión.

Buscan a más víctimas de falso cirujano en Estados Unidos

Redes sociales

En medio del caso, las autoridades creen que Felipe Hoyos llevaba ofreciendo sus servicios como cirujano plástico de manera irregular desde antes, por lo que creen que debió realizar otros procedimientos antes de este fatal desenlace. Según The New York Times, el hombre promocionaba los procedimientos a través de su cuenta de TikTok, en donde anunciaba descuentos por festividades en botox y otros servicios.

Sin embargo, esas publicaciones fueron eliminadas de los perfiles del cirujano en todas sus redes sociales. Debido a esto, el programa Crime Stoppers, en conjunto con la Policía de Nueva York, han publicado la foto de Felipe Hoyos Foronda buscando que algunas personas que se hayan realizado procedimientos con él se comuniquen con las autoridades y entreguen más detalles sobre su trabajo irregular.

El mismo Hoyos Foronda declaró en la corte que "llevo unos meses ejerciendo en ese apartamento" y que el procedimiento que le realizó a María Paz Peñaloza lo ha realizado "cientos de veces". También se señaló que dijo a los detectives que lo capturaron en el aeropuerto que "entré en pánico y fui directo al aeropuerto. Reservé el vuelo mientras conducía".

Familia de la víctima pide justicia

Maria Paz Peñaloza sufrió un paro cardíaco en medio del procedimiento - Fotos: GoFundMe

Por otro lado, la familia de María Paz Peñaloza ha enfrentado todo un drama desde el día en el que la mujer se sometió al procedimiento en la casa del falso cirujano colombiano. A través de redes sociales, revelaron que la mujer de 31 años vivía en Estados Unidos desde hace varios años junto a su esposo y sus hijos, habían emigrado con la intención de buscar mejores oportunidades de vida.

Desde que María Paz fue trasladada al Hospital Mount Sinai, donde fue hospitalizada en una UCI y los médicos señalaron que su situación era irreversible, la familia solicitó a las autoridades migratorias estadounidenses que les concedieran visas humanitarias; sin embargo, los trámites no fueron efectivos y no se les permitió estar con la mujer antes de que fuera desconectada. "Los médicos deciden desconectarla sin darnos espera para que sus padres y hijo que se encuentran en Colombia puedan ir a despedirla dignamente".

"Yo espero que a ese señor le den una máxima pena", expresó Gladys Cabrera, madre de la víctima, al finalmente llegar a Estados Unidos tras recibir una visa humanitaria junto a su esposo. Jaime Peñaloza, padre de María Paz, por su parte, expresó que "es doloroso mirar la hija en un ataúd. Eso es devastador para cualquier ser humano, como familia, como padre, como hermana, como hermano".

