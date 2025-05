Las dos hipótesis sobre el asesinato del barbero Heyder Villa en Suba, noroccidente de Bogotá

Los habitantes del barrio Bilbao, localidad de Suba, continúan conmocionados por el reciente asesinato de Heyder Villa, un barbero conocido como El Mago y oriundo del municipio de Santa Marta, Magdalena. Este hombre fue baleado por un sujeto cuando se encontraba realizando un corte a un cliente en su establecimiento comercial.

Un testigo de los hechos indicó que Heyder había sido amenazado días antes de su asesinato y la razón por la que atentaron contra su vida tendría que ver con una mujer a la que él intentó defender.

Heyder Villa era un reconocido barbero en el barrio Bilbao, localidad de Suba, Bogotá. El asesinato de este hombre ocurrió en la noche del 29 de abril de 2025, mientras realizaba un corte de cabello en su barbería. El sicario ingresó al establecimiento y le disparó en repetidas ocasiones frente a sus clientes y compañeros de trabajo.

Heyder Villa, víctima de homicidio en Suba - Redes sociales

El atacante, que llevaba un casco de motocicleta negro, aprovechó la confusión para huir rápidamente del lugar. A pesar de los esfuerzos por trasladar a Villa a un centro médico por parte de sus compañeros de la barbería, él llegó sin signos vitales. Heyder, oriundo de Santa Marta, era apreciado en su comunidad por su talento, tanto que lo apodaron ‘El Mago’.

Barbero asesinado en Suba se iba a casar

Heyder era padre de dos niños y tenía planes de matrimonio con su pareja, Margarita Valdés, quien expresó su profundo dolor en redes sociales.

"Ay, mi negro, qué dolor me has dejado, no entiendo qué pasó. Heyder Villa, siempre te voy amar, amor de toda mi vida”, mencionó. La mujer agregó: “Dios mío, por qué te llevaste a mi negro. Ay, Dios, me duele el alma, mi negro. No alcanzamos a casarnos. ¿Por qué la vida es tan injusta, mi amor, si estábamos tan felices? Me has dejado sola con tus niños, que eran el amor de tu vida. No entiendo por qué tú, un marido y padre ejemplar. Amor, quisiera que todo fuera un mal sueño. Tengo el corazón roto, mi negro. Te amo y siempre te amaré”.

Las autoridades investigan el crimen y, además de indagar las supuestas amenazas, también manejan como hipótesis un posible ajuste de cuentas entre bandas criminales, aunque aún no hay indicios de que Villa estuviera vinculado a actividades ilícitas.

Este asesinato se suma a un preocupante aumento de homicidios en Bogotá, donde en el primer trimestre de 2025 se registraron 281 asesinatos, un incremento del 18,5 % respecto al mismo periodo del año anterior. La Policía se encuentra revisando cámaras de seguridad y recolectando pruebas para dar con el paradero del responsable.

En diálogo con City Noticias, la testigo indicó que había “tanta gente allá al frente, ahí en la barbería, y el señor dijo que había una señora que dizque ‘no, que mataron al mago. No, no no, no puede ser, ¿por qué?”. Además, dijo estar “impactada, todos impactados, por la inseguridad que hay, porque uno preciso ha llamado antes. Acá se demoran como mil horas para llegar. Si aquí es cerquita y duran como media hora”.

En cuanto a las presuntas amenazas que recibió Heyder, la testigo sostuvo que “él supuestamente había tenido un problema por las pruebas hace unos poquitos días por defender a una muchacha”.

Comerciantes y residentes de la zona piden a las autoridades celeridad en el proceso y que el responsable por este cruel asesinato sea capturado.

Localidades más inseguras de Bogotá

Las localidades más inseguras de Bogotá en 2025 incluyen Los Mártires, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño. Estas zonas presentan altos índices de delitos como homicidios, hurtos y violencia interpersonal.

Los Mártires es una de las áreas con mayor criminalidad debido a la presencia de bandas organizadas y el tráfico de drogas. La inseguridad en esta localidad se ha visto agravada por la falta de presencia estatal y el abandono de ciertos sectores.

Ciudad Bolívar, ubicada en el sur de la ciudad, enfrenta problemas de violencia estructural, con altos índices de homicidios y robos. La percepción de inseguridad es elevada, y los habitantes han denunciado la falta de medidas efectivas para combatir el crimen.

Antonio Nariño, aunque menos mencionado en reportes anteriores, ha registrado un aumento en delitos como el hurto a personas y establecimientos comerciales. La falta de vigilancia y la presencia de grupos delincuenciales han contribuido a la sensación de inseguridad en la zona.

A pesar de estos desafíos, algunas localidades han mejorado sus condiciones de seguridad mediante estrategias de vigilancia y participación comunitaria. Sin embargo, la percepción de inseguridad sigue siendo un problema significativo en la capital.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

