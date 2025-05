Colombia aplazó regulación por la que EE. UU. iba prohibir exportar carros al país desde mayo

Colombia postergó para septiembre la entrada en vigencia de tres reglamentos para el sector automotor por los que Estados Unidos había advertido que prohibiría la exportación de carros al país, al considerar que “podría tener un impacto negativo en las ventas de automóviles y los empleos de servicio en Colombia, aumentar innecesariamente los costos para los consumidores colombianos y limitar su acceso a productos más nuevos y seguros”.

Lo que exige Colombia es una doble certificación de carros y autopartes para garantizar la seguridad de los ciudadanos, algo que el país norteamericano manifestó que ya cumple, por lo que advirtió que prohibiría la exportación de estos insumos desde el 2 de mayo.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo-estadounidense, consideró en su momento que Estados Unidos “cumple con los requerimientos de seguridad” y si no se importan más carros, habrá “una falta de repuestos en el mercado nacional”, teniendo en cuenta que Colombia adquiere de esa nación cerca de 400 millones de dólares en vehículos cada año.

Para el Gobierno de Donald Trump, “la insistencia de Colombia en modificar los requisitos de certificación para vehículos y sus componentes que cumplen con las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) de EE. UU., sin aportar ninguna prueba de que el método actual para demostrar la conformidad con las FMVSS de EE. UU. no cumple con los objetivos de seguridad y rendimiento de Colombia, constituye una práctica comercial desleal que podría dar lugar a fuertes medidas coercitivas por parte de Estados Unidos”.

Publicidad

Añadió que “las regulaciones colombianas obstaculizarán el comercio entre Estados Unidos y Colombia y perturbarán la economía nacional sin ninguna expectativa razonable de mejoras en la seguridad pública. Dicha perturbación también podría tener un impacto negativo en las ventas de automóviles y los empleos de servicio en Colombia, aumentar innecesariamente los costos para los consumidores colombianos y limitar su acceso a productos más nuevos y seguros”.

Entre los reglamentos postergados por el Ministerio de Transporte está el relacionado con las llantas para motocicletas - Colprensa

Las reglamentaciones que aplazó Colombia para seguir importando vehículos de EE. UU.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que son tres los puntos de la reglamentación que se postergaron hasta septiembre de 2025 con los cuales, insistió, se “busca una implementación adecuada y fortalecer las capacidades institucionales para su cumplimiento y vigilancia”.

Publicidad

Los reglamentos aplazados tienen que ver con llantas para motocicletas, frenos para vehículos de cuatro ruedas o más y llantas nuevas o de repuestos para vehículos de cuatro ruedas o más. Entrarán en vigor a partir del 2, 16 y 30 de septiembre de 2025, respectivamente.

La ministra añadió que dialogó con Daniel Watson, representante comercial de EE. UU. para el Hemisferio Occidental, quien “transmitió inquietudes, que también son inquietudes que nos han transmitido en Colombia, por lo cual consideramos que es importante tener un periodo para hacer divulgación sobre la aplicación de esta norma técnica”. “Recuerde que son para proteger la vida”, destacó.

En diálogo con Blu Radio, añadió que la ley de seguridad vial exige que “todos los productos que entren a Colombia tienen que hacer una certificación ante terceros, no basta que los productos de ese país se certifiquen a sí mismos” y la Superintendencia de Industria y Comercio “debe estar en la capacidad de certificar que efectivamente las normas que estos reglamentos imponen se cumplan y dicen ‘necesitamos más tiempo, no tenemos el personal, no tenemos las metodologías, no tenemos los elementos necesarios para que como Superintendencia podamos certificar esos procedimientos’”.

Añadió que se decidió darle “un tiempo para que no vayamos a armar un conflicto bilateral innecesario en este momento, en que los dos países están conversando sobre los temas de aranceles y comercio”.

Publicidad

La ministra Rojas admitió que “la carta es dura” sobre la exportación de carros, pero tras dialogar con Watson “noté una actitud cordial, una actitud de escucha, de conversación y eso ayuda mucho, porque si vamos a incendiar las relaciones internacionales, no hacemos nada. Ellos también quieren mirar el impacto de ese tipo de medidas y estamos en esa conversación”.

Insistió en que son “pasos necesarios que tenemos que dar porque son medidas necesarias para proteger la vida de la gente”.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co