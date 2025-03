Margalida Castro fue una de las figuras más polifacéticas del entretenimiento colombiano. Actriz, presentadora, música, escritora, arquitecta y políglota, dejó una huella imborrable en el medio artístico y en la memoria de quienes la conocieron. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera, su vida estuvo marcada por episodios de dolor y lucha. Este es su Expediente Final.

Oriunda de San Gil, Santander, Margalida Castro siempre soñó con ser arquitecta, sin embargo, ser una gran ejecutora de la flauta traversa la desvió del rumbo y hoy es recordada en Colombia como una gran primer primerísima actriz. Haber trabajado en radio, cine, teatro y televisión la hizo merecedora del premio Víctor Nieto a toda una vida, cuatro TV y Novelas, dos reconocimientos nacionales de teatro, un Orquídea, tres India Catalina y muchos premios más. Su impresionante histrionismo cautivaba a los espectadores.

"Tenía una capacidad de receptividad y una imaginación que lo que tú le plantearas lo disfrutaba y jugaba", recuerda Juan Camilo Pinzón, director de cine y televisión.

Gracias a la actuación encontró el amor, el admirado y multipremiado dramaturgo y escritor Carlos Perozzo conquistó su corazón y juntos tuvieron dos hijas, Carla y Gina, pero por problemas de convivencia terminaron separándose años después.

Las alucinaciones de Margalida Castro

Cuando tenían 27 años, por cuenta de un accidente casero Margalida Castro tuvo un trauma craneal que resultó más complejo de lo esperado. Comenzó con un indescifrable insomnio y terminó con esquizofrenia.

“Yo tuve problemas mentales debido a fracturas de cráneo que me dejaron sin sueño, la falta de sueño es como la falta de la gasolina en un carro, se te funde el motor”, así contaba ella misma su diagnóstico. Durante 12 años padeció de alucinaciones y comportamientos inexplicables.

Los colegas de Margalida Castro en el campo del entretenimiento recuerdan que ella siempre les contaba sobre las secuelas del accidente y, además, lo que vivió cuando tuvo que ser recluida en centros psiquiátricos. Lo que debió ser un proceso de recuperación, se convirtió en una traumática experiencia de maltrato y vejaciones.

Margalida Castro interpretó a Susy Borda de la Valle, mamá de la niña Mencha en la icónica novela Gallito Ramírez Expediente Final

“Fue una mujer que tuvo que atravesar un montón de historias de vida muy duras, o sea, ella pasó por lugares de reposo, por clínicas, le pasó de todo en la vida”, reveló la actriz Diana Ángel.

En varias ocasiones, Margalida Castro denunció públicamente las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos los pacientes en los centros psiquiátricos, revelando que fue víctima de terapias agresivas, como baños con agua helada. Los controversiales métodos, contaba, le provocaron fracturas y un sufrimiento físico y emocional profundo. Además, la estigmatización no tardó en llegar, y muchos la catalogaron de "loca", sin entender la complejidad de su padecimiento.

Los milagros de la Virgen María

Sin embargo, el año 1984 representó un punto de inflexión en su vida. Margalida Castro hablaba de aquel año como su "resurrección", un momento de transformación que atribuyó a una revelación divina. Según su testimonio, que quedó consignado en un libro llamado ‘A ti María que tomaste mi vida por asalto’, tuvo un encuentro con la Virgen María, quien se le manifestó en una silueta y la guio hacia un camino de fe.

A partir de entonces, su conexión con lo espiritual se fortaleció, y comenzó a involucrarse en actos de ayuda a niños enfermos. En un episodio particularmente impactante, aseguró haber recibido un mensaje celestial que le permitió prever el nacimiento de la hija de un amigo, el 19 de marzo, día de San José. Además, dicen que intervino espiritualmente en la sanación de tres niñas con leucemia, lo que ella consideraba milagros de la Virgen.

“Para mí son milagros que ella hizo, porque el milagro es traer a Cristo y traer el amor del cielo a quien está sufriendo”, subrayó el padre Chucho en Expediente Final.

Su fe se convirtió en un pilar de su vida. En sus últimos años, Margalida Castro era conocida por compartir su devoción con amigos y colegas, quienes atestiguaban fenómenos inexplicables en su presencia, como destellos de luz y movimientos de objetos religiosos en su hogar. Incluso en los camerinos y sets de grabación, sus compañeros de trabajo eran testigos de estas manifestaciones, lo que reforzaba su creencia en una conexión especial con lo divino.

Además de la Virgen María, los santos preferidos de Margalida Castro eran San Miguel Arcángel, San José y Santa Ana.

¿Cómo y cuándo murió Margalida Castro?

A pesar de su energía inagotable y su vitalidad, la enfermedad la sorprendió de manera fulminante. Un fuerte dolor en la espalda marcó el inicio de su última batalla: un agresivo cáncer de páncreas e hígado que la debilitó rápidamente. Aún en su enfermedad, Margalida Castro conservó su espíritu inquebrantable, rodeada del amor de su familia y de la admiración de quienes la conocieron.

“Me parece que ella no expuso esa experiencia socialmente, cosa que me parece muy respetable, muy loable, me parece muy inteligente, porque, antes que nada, independiente a una enfermedad o algo así, hay que recordar a las personas por lo que realmente son”, destacó el actor Luis Eduardo Motoa.

Desde el 20 de noviembre de 2024, tras un viaje a Chile en el que compartió con sus hijas y sus nietos, se internó en una clínica en Bogotá y permaneció hospitalizada 24 días junto a su familia y algunos íntimos amigos como el actor Juan Pablo Espinosa.

“Más que una despedida, para mí es un honor haber podido darle algunas palabras que llevo en el alma también porque ella será para siempre para mí un motivo de inspiración y de amor”, reveló Espinosa, quien no escatima en esfuerzos para destacar lo horado que se siente de haber podido compartir en el escenario y en la vida con ella.

La actriz Margalida Castro falleció el 19 de diciembre del 2024, dejando un legado de talento, lucha y fe. No solo será recordada como una gran actriz, sino como una mujer que, a través de su arte y su fe, dejó una marca imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerla.

“Escribió tres libros, de hecho, dejó un libro casi terminado de sus personajes, que yo espero pues que las hijas lo saquen adelante, porque es una obra literaria exquisita”, puntualizó su manager Claudia Serrato.