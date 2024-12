Una aparición de la Virgen María cambió la vida de Margalida Castro: "Yo era anticatólica"

En las últimas décadas, Margalida Castro se volvió devota a la Virgen María, esto después de un encuentro cercano que dijo haber tenido con ella. Aunque perdió la audición en uno de sus oídos, la transformación que tuvo a raíz de ello fue un punto de no retorno en su vida.

Aunque la actriz falleció a los 82 años a causa de un cáncer, su huella en el mundo del espectáculo y en la comunidad de fe, pues su testimonio era prueba de las apariciones divinas.

(Lea también: ¿Quién era Margalida Castro? Vida y obra de una de las actrices más reconocidas de Colombia )

Aparición de la Virgen a Margalida Castro

En diálogo con The Suso's Show, de Caracol Televisión, Margalida Castro relató cómo fue la primera vez que tuvo un encuentro cercano con la Virgen María. Según la actriz, durante la madrugada del 22 de julio de 1990, mientras estudiaba sobre ovnis, empezó a ver que una luz a los pies de la cama.

Publicidad

Confesó que pensó que eran los extraterrestres, pero que una fuerza la tiró al piso, le tomó la mano y le hizo escribir en un cuaderno: 'Virgen María, ilumínate'. Sintió que "se le murieron las tripas", puesto que hasta ese momento era "anticatólica, le hacía pistola a las iglesias y le mostraba la lengua a las monjitas".

Tuvo miedo e incluso le pidió que no se le apareciera como una persona, puesto que los nervios la harían saltar de la ventana. "Ella se formó en escarcha y de los dedos le salían como si fueran hilitos dorados... Me metí bajo la cama y empecé a sentir un ruido en el oído, luego me estalló como si hubieran abierto una botella de champaña y me entró la voz de la Virgen por ahí llorando".

Publicidad

Señaló que la aparición divina le reclamó reinar en su casa y su corazón. Desde ese momento, cambió la "egoteca" que tenía en su hogar y las reemplazó con altares a María, llegando incluso a escribirle un libro.

(Lea también: Los grandes personajes de Margalida Castro, la actriz colombiana que falleció a sus 82 años )

¿Cómo murió Margalida Castro?

Margalida Castro nació en San Gil, Santander. Fue actriz, autora, flautista, estudió arquitectura y era una eminencia de la televisión colombiana.

El 19 de diciembre de 2024, su manager, Claudia Serrato, confirmó que Margalida Castro murió de un cáncer que le fue descubierto hace poco.

Publicidad

"Margalida fue una mujer hermosa, encantadora, brillante, culta, religiosa, escritora, arquitecta y flautista. Gozó de una vitalidad única que la llevó a trabajar de manera incansable no solo en las artes, sino fuera de ellas, llevando la palabra de Dios y el amor por la Virgen y Los Santos a donde fuera", resaltó la representante.