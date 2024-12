El día que Margalida Castro habló de la muerte: esta es la frase que quería en su tumba

No, Margalida Castro no le tenía miedo a la muerte. Así lo aseguró, tranquila y contundente, durante una entrevista con The Suso's Show emitida el 1 de septiembre de 2019. Durante su participación en el programa de los domingos del Canal Caracol, la actriz incluso habló de la frase que le gustaría escribieran en su tumba.

"Cuando estaba tan enferma y tan mal, se llamaba mi epitafio: 'Humanos, os condeno'. Era un poema, yo escribía poemas muy dolorosos. Eso es lo bueno a veces que, cuando hay mucho dolor, puede tener más inventiva para crear. Y ahora se llama: 'Llamé al cielo y me contestaron, antes estaba ocupado'", le dijo al humorista Suso el Paspi.

La muerte de Margalida Castro

Margalida Castro falleció este 19 de diciembre, a la edad de 82 años, víctima de un cáncer de páncreas diagnosticado hace unos meses.

Fue una señora artista. Tuvo una trayectoria de seis décadas como actriz de teatro, televisión, cine y radio, un tiempo en donde protagonizó grandes personajes que marcaron un hito en la historia de la cultura colombiana.

Santandereana de nacimiento, pero bogotana de corazón, Margalida era inmensamente devota de la Virgen María. Estudió arquitectura, pero lo suyo sin duda eras las artes, por eso paralelamente se formó como música, especializándose en la flauta.

En sus años de universitaria, se vinculó con el teatro, inicialmente musicalizando obras infantiles para el grupo de arte popular dirigido por el dramaturgo Carlos José Reyes, y luego junto al escritor Carlos Perozzo, quien sería su esposo y del cual se separaría.

Margalida Castro, una leyenda de la televisión colombiana

Gracias al director Bernardo Romero Lozano, se vinculó a la televisión en el programa Buenas noches, domingo. También comenzó a hacer radio, trabajando en doblajes de comerciales, como locutora, presentadora, haciendo voces y acentos, en varias emisoras de la capital colombiana.

Fueron por lo menos 70 producciones en las que participó. Dentro de su recorrido por la pantalla chica, estuvo en novelas como Gallito Ramírez, Música maestro, La mujer doble, El secretario y más series de Caracol Televisión.

En el 2015 recibió el premio India Catalina y ese mismo año fue homenajeada a toda una vida en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Uno de sus personajes mas recordados fue el de la tía Margaret en La Posada.

En el cine, Margalida Castro participó en El paseo 3, de Dago García, y en la adaptación de Hollywood de El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez.

¿Dónde será el funeral de Margalida Castro?

Su vida personal estuvo llena de episodios no tan rosa. Estuvo internada en un centro psiquiátrico, por su estado de salud mental, y debido a eso emprendió una lucha para generar conciencia sobre esta enfermedad.

Tuvo dos hijas, quienes se dedicaron a la docencia. Su despedida será este viernes en la iglesia Santa Teresita, en el centro de Bogotá. Paz en la tumba de la gran actriz Margalida Castro.

