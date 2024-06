La tragedia que acabó con la vida de Arnulfo Briceño: murió ayudando a una niña

En 1989, Arnulfo Briceño fue convocado para liderar un evento musical en Tame, Arauca. Lo que pretendía ser un viaje de un día acabó en tragedia, cuando se confirmó que el avión en el que se desplazaba el artista sufrió un aparatoso accidente.

Era el 12 de junio de 1989 y la familia del compositor fue llamada para reconocer el cuerpo del artista, quien había perecido tras un accidente aéreo. Días antes, Arnulfo Briceño hijo se había encontrado con su padre, y admitió que en ese momento sintió la necesidad profunda de expresarle su amor, sin saber que ese sería su avión.

Lus Stella, otra de sus hijas, también señaló que la última navidad que pasaron junto a su padre este les había dicho que deseaba ir a Cúcuta porque quería "recoger sus pasos", algo que en su momento les impactó mucho.

¿Cómo fue el accidente en el cual murió el músico Arnulfo Briceño?

Era un domingo como cualquier otro y Arnulfo Briceño se preparaba para ir a cumplir sus compromisos musicales en Tame. El tiempo les jugó una mala pasada, por lo cual el piloto decidió tomar un desvío.

"Esa tarde el teléfono de esta casa no dejó de sonar, en ningún momento, periodistas amigos, vecinos, familiares, todos preocupados por la situación", recordó Emmanuel Alejandro Briceño.

El avión colisionó en un lugar de difícil acceso, sin embargo, el intérprete de 'Ay mi llanura' sobrevivió al impacto, pero los planes del destino acabarían siendo diferentes.

"Fue como si el mundo se nos viniera encima. Papá era una persona que llenaba muchos espacios en la vida familiar, era una persona que estaba pendiente de muchas cosas. Podía faltar cualquiera, pero no él", expresó con la voz entrecortada otro de sus hijos.

La despedida se hizo con honores, puesto que, de acuerdo con el Cholo Valderrama, su colega ayudó a otras personas a sobrevivir tras el accidente, incluso aunque esto pudo haberle costado la vida.

"Nos dijo a todos: 'yo le pido a Dios que no quiero morir viejo, que me tengan que recoger y me tengan que llevar y hacer de todo, no, yo prefiero morir joven y le pido a Dios que hasta el último día de mi vida yo muera sirviendo'", comentó Elizabeth Briceño.

Esto lo cumplió, pues intentando salvar a una menor que estaba dentro del avión fue alcanzado por un elemento que lo hirió mortalmente.

"Su vida fue como una canción, como una novela, y así como premonitoriamente habló de tantas realidades del país que aún se cumplen, sin saberlo, sin quererlo, también canto de su muerte", destacaron.

