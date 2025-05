Resultados Lotería de Boyacá sábado 10 de mayo de 2025: estos son los números ganadores

La Lotería de Boyacá , como parte de su sorteo semanal, lleva a cabo este sábado, 10 de mayo de 2025 el sorteo 4571 a las 10:42 p. m. Este sorteo es transmitido a través del Canal Trece, así como por medio de sus cuentas oficiales en Facebook Live y YouTube Live. En esta edición se juega el premio mayor de $15.000 millones y una serie de premios secundarios, como el Premio fortuna, Premio alegria, Premio ilusión, entre otros.

Recuerde que el plazo establecido para reclamar el premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo, según lo señalado por la Corte Constitucional de Colombia. Si el ganador no se presenta dentro de ese periodo, el premio caduca. En caso de extravío del billete físico, y si no se cuenta con registro digital o comprobante de la compra, no será posible reclamar el premio. Por esta razón, las autoridades recomiendan guardar el billete en un lugar seguro o utilizar la opción de compra en línea, donde queda una constancia electrónica de la transacción.



Resultados Lotería de Boyacá 10 de mayo de 2025

El premio mayor de esta edición correspondía a un total de 15 mil millones de pesos. Una vez realizado el sorteo, se anunció el número ganador del premio mayor, el cual fue:



Números ganadores: 1, 5, 5, 1

1, 5, 5, 1 Serie: 253

Resultados Lotería de Boyacá - Lotería de Boyacá / Canva

Plan de premios Lotería de Boyacá

Además del premio principal, la Lotería de Boyacá entregó una serie de premios secundarios que aumentan las oportunidades de ganar para quienes participan en el sorteo



Premio mayor por $15.000 millones

Premio fortuna por $1.000 millones

Premio alegría por $3400 millones

Premio ilusión por $200 millones

Premio esperanza por 100 millones

Premio camioneta Toyota

Premio boyalotto

¿Dónde y cómo comprar la Lotería de Boyacá?

El billete de la Lotería de Boyacá se puede adquirir tanto de forma presencial como en línea. Su costo es de $20.000, y está dividido en cuatro fracciones de $5.000 cada una. Esto permite que más personas puedan participar, incluso compartiendo el billete. Los canales de venta física incluyen:



Puntos Baloto

Puntos de venta Gana

Máquinas Sipaga

Puntos Paga Todo en Bogotá

Puntos de la red JER en Boyacá y Amazonas

Puntos de venta Codesa en Cali

Establecimientos asociados con la cadena La 14

Lotería de Boyacá, sorteo 4566 del 5 de abril de 2025 Lotería de Boyacá / Freepik / Getty

En cuanto a la venta digital, quienes deseen comprar el billete por internet pueden hacerlo a través del sitio web oficial de la Lotería de Boyacá. Allí encontrará la sección 'Compra en línea', en la cual se habilitan dos opciones de plataforma para adquirir el billete: Loti y LottiRed. Una vez seleccionada la plataforma, el comprador debe:



Elegir el punto de venta disponible.

Buscar la opción correspondiente a la Lotería de Boyacá.

Seleccionar el número y la serie que desea jugar.

Indicar cuántas fracciones desea adquirir.

Realizar el pago a través de los medios habilitados.

El billete queda automáticamente registrado en el sistema, y en caso de ganar, el cliente podrá validar su premio con el soporte digital del tiquete.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co