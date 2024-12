Las letras de las canciones en las que El Jhonky, el profeta de la champeta, presagió su muerte

Jhon Eister Gutiérrez, conocido como El Jhonky, fue un pionero de la música champeta en Colombia. Como artista inigualable, alcanzó un gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, muchos de sus allegados se sorprendieron al notar que sus canciones parecían anticipar su muerte.

Los inicios de El Jhonky en la música

El joven cartagenero tenía dos grandes sueños en su vida: convertirse en un gran cantante de champeta y construirle una casa a su mamá. Vivía en un barrio humilde con su madre y su hermano menor, Ludwig Gutiérrez.

Para mejorar la calidad de vida de su familia, desde muy joven empezó a trabajar como peluquero y, en sus tiempos libres, se dedicaba a la música. “Él comenzó a hacer música y poco a poco fue creciendo. Se visualizaba siendo músico, porque quería ser grande”, mencionó Adalberto Villa, amigo del cantante a Expediente Final.

A los 17 años, tuvo su gran oportunidad de mostrar e interpretar sus composiciones. Desde entonces, su canción ‘Te volaste la cerca’ revolucionó el género musical de la champeta. "Estaba viral y él no lo sabía, en esta época se le dice viral, estaba sonando en todas partes, pero nadie sabía que era El Jhonky", reveló Nilson Ángel Murillo 'Namy', productor musical.

Cada vez más, El Jhonky se iba consolidando como un artista de renombre. Sus temas musicales como ‘La ruleta’, ‘La Fiscalía’ y ‘El confidente’ fueron todo un éxito.

El Jhonky se convirtió en un pionero de la champeta en Colombia. Expediente Final

“Él quedó como un ícono de la champeta porque hacía cosas que los demás no hacían. Era algo muy diferente, que solo se parecía a él”, afirmó Edison Gómez, artista de champeta y salsa.

¿Por qué le decían El profeta de la champeta?

Cuando la estabilidad económica de El Jhonky mejoró, su familia afirmó que “ahí comenzó a nacer la envidia”. En uno de sus mejores momentos musicales, muchas personas empezaron a envidiar el trayecto profesional del joven cantante.

En 2004, sus canciones ya eran escuchadas en el exterior. Además, se ganó el título de El profeta de la champeta, porque sus conocidos afirmaban que sus letras eran anuncios cantados del futuro. Incluso piensan que en una de ellas predijo su muerte.

"Tan es así que él hizo una canción que se llamó ‘La bala perdida’ y fíjate cómo murió", recordó Edison Gómez.

"Tengo la conciencia limpia por qué decías que yo era el malo. Fuiste una bala perdida que entró a mi vida para hacerme daño", escribió en la letra de su canción.

Amigos y colegas recuerdan la trayectoria musical de El Jhonky, que dejó un legado en la música champeta del país. Expediente Final

¿Qué pasó con El Jhonky?

Tras las constantes amenazas que recibían El Jhonky y su familia debido a la fama y éxito que estaba teniendo en la industria musical, tuvo que enfrentar un episodio en el que casi pierde la vida.

No obstante, el 31 de julio de 2005, un altercado acabó con la vida del joven cantante. Esa noche, su hermano lo invitó a una fiesta, pero él decidió quedarse en casa ya que quería compartir tiempo con su novia, quien tenía cuatro meses de embarazo.

Ludwig Gutiérrez, hermano de El Jhonky, asistió a la fiesta, pero en medio de la celebración, se desató una pelea entre dos mujeres, en la que terminó involucrándose el hermano del cantante.

"Ese día me dieron siete puñaladas en la espalda y en el brazo, en la inercia de la rabia no sentí nada, después de todo me vi sangrando", recordó Ludwig, quien aseguró que de inmediato se dirigió a su casa en busca de su hermano.

Los agresores se dirigieron hasta la casa del cantante con la intención de acabar con la vida de Ludwig. En medio de la disputa, un disparo acabó con la vida de su hermano, El Jhonky. "Cuando mi hermano cayó, se me fue el mundo, se me paralizó todo. Es una sensación que no se la deseo a nadie", dijo.

La noticia de la muerte de El Jhonky dividió en dos la historia de su familia, quienes quedaron devastados ante su pérdida. Desde hace 19 años, cada 31 de julio, en el sector 11 de noviembre del barrio Olaya, le rinden tributo a El Jhonky.