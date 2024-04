Rafael Ricardo y su pelea contra Sayco por los derechos de los artistas

Rafael Ricardo no solo es reconocido en el mundo del entretenimiento por su interpretación en el acordeón de temas como Señora, El mochuelo, o por su participación en producciones como Oye Bonita y Rafael Orozco, el ídolo; también llevó a cabo una lucha por los derechos de los compositores, la cual no lo dejó en muy buenos términos con algunos empresarios y colegas.

El acordeonero peleaba contra SAYCO, la Sociedad de autores y compositores por los derechos de los artistas y sus obras. En su caso personal, quería el reconocimiento merecido por sus arreglos y composiciones, pero esto lo llevó a una lucha personal y con faltas de respeto contra Rafael Manjarrez, presidente de la sociedad.

En la actualidad, Rafael Manjarrez señala sobre el caso de Rafael Ricardo que "nosotros lo reconocemos, es evidente, pero dijimos en algún momento que el error era que no lo reconocíamos como un autor en el nivel que él se sentía. Pero ya es cosa del pasado, como decimos los abogados, hizo tránsito a cosa juzgadas".

En su momento, en el año 2019, Rafael Ricardo se enfrascó en la lucha por su reconocimiento, el cual consideraba se le estaba negando por Sayco. Sin embargo, a los ojos de quienes lo rodeaban, cometió el error de llevar la pelea a las redes sociales, donde publicaba videos muy indignado por la situación, y llegando a instancias personales con Manjarrez.

Saúl Campanella, director de Las voces de los Billo's y amigo del acordeonero, recuerda que "yo le decía que tuviera un poco más de mesura en la forma como él lo llevaba en las redes este tema". Por su parte, Hernando Sierra, músico y amigo, plantea que en ese momento Ricardo "se pasó ya de tono con un vocabulario muy soez por las redes, eso nunca lo aprobé".

Aunque muchos de sus colegas estuvieron de acuerdo con los reclamos de Rafael Ricardo por el reconocimiento de sus derechos, coinciden en que lo hizo de la manera equivocada al atacar al presidente de Sayco y no a la compañía. "El pecado de Rafa fue personalizar el problema, si él no personaliza el problema, yo se lo dije: 'Rafael Manjarrez es el presidente de Sayco, pelea con Sayco, no con él'".

Manjarrez agrega que "siempre recuerdo ese episodio con un sentimiento agridulce porque, como he dicho otras veces, yo por razones de afinidad artística logré tener algún umbral de afecto, no de reconocimiento. Por respeto a la ausencia de él ya no voy a entrar a evaluar el comportamiento, creo que no es lo procedente".