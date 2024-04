Rafael Ricardo y Otto Serge: ¿qué acabó con la 'dupla perfecta' del vallenato?

Rafael Ricardo y Otto Serge conformaron la 'dupla perfecta' del vallenato por 19 años. Algunos desacuerdos acabaron con la armonía del dúo musical, llevándolo a la desintegración y una enemistad de por vida. Su separación causó caos en el gremio del vallenato y todavía hoy da de qué hablar.

>> Rafael Ricardo, un genio musical que casi fue cura

Pocos dúos vallenatos han logrado el éxito que obtuvieron el cantante vallenato Otto Serge y el acordeonero Rafael Ricardo; canciones como Bendita duda, El mochuelo y Señora los hicieron inmortales entre los amantes del vallenato. Muchos de los que los vieron tocar juntos aseguran que parecía que nacieron para estar juntos.

"Rafa y Otto eran la dupla perfecta. Rafa era el único que le podía dar el tono exacto a Otto Serge para que cantara bien afinado y no desentonar en ningún momento", señala el músico Hernando Sierra. La voz de Serge estaba llena de sentimiento, al igual que el acordeón de Rafa, pues él no interpretaba cualquier instrumento, sino el que trae teclas de piano.

Mauricio Ricardo, hijo de Rafael Ricardo recuerda que su padre le decía que su talento con el acordeón era "un don de Dios, que los dedos los ponía donde él sentía que iban a sonar bonito las melodías". Pipe Peláez, cantante vallenato, señala que "Rafa tocaba con los ojos cerrados".

¿Por qué se separaron Rafael Ricardo y Otto Serge?

Tras 19 años de un exitoso 'matrimonio musical', el divorcio entre Otto Serge y Rafael Ricardo causó una ola de tristeza en el mundo vallenato, dejando al género hasta el día de hoy sin un dúo como el de estos dos artistas.

El cantante y el acordeonero no lograron llegar a acuerdos sobre su proyecto musical en conjunto y decidieron tomar caminos separados. Hernando Sierra plantea hoy en día que "a mí me parece que la culpa la tuvieron los dos porque ellos no pensaron en grande".

Quienes tuvieron la oportunidad de trabajar y ser amigo de los dos señalan que el orgullo de ambos los superó y logró que, aunque ambos lamentaran la separación, nunca más volvieron a dirigirse la palabra.

Rodrigo Ricardo, hijo del acordeonero, revela a Expediente Final que "nunca llegaron a un acuerdo. Después de que ellos se pararon, ellos nunca volvieron a hablar, no quedaron en muy buenos términos".

Otto Serge parecía ser en su momento el coequipero eterno de Rafael Ricardo, su alma gemela musical y su compañero de grandes batallas. Es por eso que, cuando el acordeonero murió producto de un accidente cerebrovascular el 21 de junio de 2023, muchos esperaban las palabras del cantante sobre aquel que por casi 20 años adornó su voz con las más dulces melodías.

Por el contrario, para los seguidores y familiares de Rafael Ricardo fue doloroso ver cómo Otto Serge guardó silencio el día de su muerte.

Ramiro Ricardo, hermano del fallecido artista vallenato, recuerda que días después de la muerte: "Le hacen el homenaje a Rafa y van muchos amigos, que fueron amigos de parranda de Rafa, compañeros de parranda de Rafa van y cantan. Otto Serge no se hizo presente, Otto Serge no me escribió a mí un sentido pésame, que dijera eso: 'Rami, lo siento'. Entonces, para mí, Otto Serge es de mala ley".